Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa

Sáng 28/11, tại khách sạn Mường Thanh, phường Hạc Thành, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Các đồng chí: PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì buổi hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản; PGS.TS Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh hội thảo.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp, các xã, phường tham dự 191 điểm cầu trực tuyến trong và ngoài tỉnh.

Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng vào hội thảo quốc gia

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa rất vinh dự được phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và đại biểu khách quý đã dành thời gian, tâm huyết tham dự hội thảo.

Thông tin về chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết: Trước sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường. Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển đặt ra những yêu cầu quản trị rất khác nhau, đòi hỏi phải có phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tổ chức phát triển.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Điều mà Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, trăn trở là làm thế nào để mỗi xã, phường sau sắp xếp, không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Qua đó, tạo động lực phát triển từ cơ sở, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng vào hội thảo hôm nay. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái mong nhận được những ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, những luận giải có cơ sở khoa học và những đề xuất có giá trị thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, giúp tỉnh nhận diện đúng những điểm nghẽn, lựa chọn được những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực, kiến tạo bước phát triển mới, thực chất trong phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Với trách nhiệm của địa phương đăng cai hội thảo, Thanh Hóa cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời, tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Trung ương những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách.

Thanh Hóa mong muốn hội thảo hôm nay không chỉ là dịp trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, thường xuyên giữa tỉnh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, để tri thức khoa học thực sự trở thành nguồn lực phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển của địa phương.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm? Cần làm gì và hoàn thành khi nào?

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, tỉnh và xã quan hệ trực tiếp với nhau, nên nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định lại. Sắp xếp tổ chức chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Với quy mô lớn và địa bàn đa dạng (miền núi, đồng bằng, ven biển, đô thị), Thanh Hóa cần cách quản trị phù hợp với từng vùng, đồng thời giữ được sự điều phối thống nhất của tỉnh. Để thảo luận đi vào trọng tâm, PGS, TS Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề:

Thứ nhất, làm rõ yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa.

Thứ ba, khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới.

Thứ tư, bảo đảm an ninh, an toàn - nền tảng của phát triển nhanh, bền vững.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn khẳng định: Mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ đều phải bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu. Đây là nguyên tắc của quản trị phát triển, càng cấp thiết khi Thanh Hóa hướng tới tăng trưởng nhanh, nâng cao sức cạnh tranh.

Các đại biểu dự hội thảo.

Bảo đảm an ninh, an toàn phải gắn với nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở và quản lý tốt rủi ro trong đầu tư, đất đai, môi trường, không gian số. Mỗi cấp, mỗi ngành phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ phát triển, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an, quân sự ở cơ sở và thế trận lòng dân. Làm tốt điều này sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị hội thảo quán triệt ba yêu cầu xuyên suốt: Đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phải được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và được đánh giá bằng kết quả công việc.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tăng trưởng nhanh phải dựa trên nền tảng xã hội, môi trường và nhân lực bền vững. Khi tổ chức lại không gian phát triển, triển khai dự án hay chuyển mục đích sử dụng đất, phải tính đến việc làm, sinh kế, đào tạo nghề, nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ công, chi phí xã hội lâu dài và sự tham gia của người dân, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Quản trị phát triển phải dựa trên sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân: Chính quyền định hướng, điều phối, tạo môi trường; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo; cơ sở nghiên cứu, đào tạo cung cấp tri thức, nhân lực; người dân tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Các đại biểu dự hội thảo.

Để hội thảo đạt kết quả thiết thực, PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung trả lời ba câu hỏi: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm giải quyết? Cần làm gì và hoàn thành khi nào?

Mỗi đề xuất phải có tình huống, số liệu hoặc căn cứ thực tiễn, phân biệt rõ rào cản thể chế với hạn chế trong tổ chức thực hiện. Kết quả hội thảo cần được cụ thể hóa thành kiến nghị theo ba cấp: Trung ương, tỉnh và xã. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ nội dung, cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn, chỉ số đánh giá và sản phẩm cuối cùng. Từ đó, lựa chọn danh mục việc ưu tiên trong 12 tháng tới, phân biệt giải pháp tạo kết quả trước mắt với giải pháp tạo động lực dài hạn.

Mở hướng phát triển mới cho Thanh Hóa

Trên cơ sở những định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa, tại phiên thứ nhất của hội thảo, các đại biểu đã tham luận làm rõ chủ đề “Năng lực quản trị và kiến tạo phát triển qua vận hành chính mô hình quyền địa phương 2 cấp”.

PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

Mở đầu phiên tham luận, PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập trung phân tích “Năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển: Khung phân tích và kiến nghị với Thanh Hóa”.

Tham luận làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong mô hình mới, đồng thời gợi mở khung phân tích và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển.

PGS. TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

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PGS. TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu làm rõ “Tư duy quản trị và kiến tạo phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng”, luận giải mối quan hệ giữa năng lực quản trị của chính quyền với chất lượng, tốc độ tăng trưởng; những điều kiện để địa phương đạt và duy trì tăng trưởng 2 con số.

Ông Phùng Quốc Kim Long, Tổng Giám đốc Công ty SumoRobotik tham luận tại hội thảo.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phùng Quốc Kim Long, Tổng Giám đốc Công ty SumoRobotik tham luận về kinh tế tầm thấp. Qua đó, gợi mở những tiềm năng, cơ hội phát triển cũng như yêu cầu về tư duy quản lý, cơ chế và hạ tầng để khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng tại Thanh Hóa.

Nhìn từ các góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận không chỉ góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn gợi mở những giải pháp và hướng đi cụ thể để Thanh Hóa khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo lập động lực tăng trưởng mới và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Dưới sự điều phối của PGS, TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phiên tọa đàm bàn tròn diễn ra với nhiều ý kiến trao đổi, phân tích sâu sắc của các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp.

Các tham luận tập trung phân tích yêu cầu đổi mới năng lực quản trị, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động của địa phương và tháo gỡ các rào cản đầu tư, kinh doanh; giải pháp tăng cường liên kết giữa chính quyền và doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, kết nối các điểm đến, nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch, dịch vụ.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.

Nhiều ý kiến đề cập đến yêu cầu chuyển đổi xanh, đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng kết nối đô thị, công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Các tham luận cũng gợi mở giải pháp xây dựng, khai thác dữ liệu dùng chung, phát triển nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ công chức cấp xã.

Tiếng nói từ cơ sở

Lãnh đạo xã Biện Thượng phát biểu tại hội thảo.

Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo một số xã, phường đã trực tiếp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và vấn đề đặt ra trong thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề có tính thực tiễn và định hướng lâu dài như: Cần gắn phân quyền với bảo đảm nguồn lực, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Ở cấp cơ sở, việc bố trí cán bộ cần căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ, đồng thời lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Các ý kiến đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, tăng cường phối hợp giữa tỉnh với cơ sở, tạo sự kết nối đồng bộ giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, nông nghiệp và du lịch, qua đó phát huy lợi thế của từng địa bàn.

Đối với các động lực tăng trưởng mới, nhiều đề xuất nhấn mạnh việc ứng dụng dữ liệu dùng chung, trí tuệ nhân tạo trong nâng cao hiệu quả quản trị; phát triển du lịch quanh năm, du lịch cộng đồng và khai thác tiềm năng kinh tế không gian tầm thấp. Đây được xem là những hướng đi có thể mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao năng suất và tạo thêm sinh kế cho người dân.

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Tố Phương - Lê Hợi