Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp liệt Antifa là “tổ chức khủng bố nội địa”

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/9, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp liệt Antifa là "tổ chức khủng bố nội địa."

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi xin tuyên bố Antifa là một tổ chức khủng bố nội địa. Tất cả các bộ và cơ quan hành pháp có liên quan sẽ sử dụng mọi thẩm quyền hiện hành để điều tra, ngăn chặn và triệt phá mọi hoạt động bất hợp pháp - đặc biệt là các hoạt động liên quan đến khủng bố - do Antifa hoặc bất kỳ cá nhân nào hành động thay mặt Antifa.

Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật định nghĩa khủng bố nội địa nhưng không có hình phạt hình sự./.

Theo TTXVN