Tổng thống Lebanon kêu gọi Israel rút quân, thúc đẩy kiểm soát vũ khí

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 21/11 kêu gọi Israel rút quân khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng của nước này và chấm dứt các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa toàn bộ vũ khí vào khuôn khổ kiểm soát của nhà nước, nhằm củng cố chủ quyền và ổn định đất nước.

Phát biểu tại thủ đô Beirut nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Độc lập của Lebanon, Tổng thống Aoun khẳng định sự hiện diện quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon là trở ngại đối với an ninh và hòa bình. Ông kêu gọi Israel rút quân, chấm dứt các hoạt động quân sự và tạo điều kiện để người dân miền Nam nước này trở về nhà. Theo ông, sự chiếm đóng không thể mang lại an ninh, cũng như sự tàn phá không thể tạo dựng hòa bình.

Về tình hình trong nước, nhà lãnh đạo Lebanon nhấn mạnh cần chấm dứt tình trạng tồn tại các lực lượng vũ trang nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước, cho rằng hoạt động của những lực lượng này đã gây tổn thất cho các cộng đồng địa phương và ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Ông khẳng định quân đội Lebanon có trách nhiệm bảo vệ toàn thể người dân, trong khi nhà nước, thông qua hiến pháp và pháp luật, là thể chế duy nhất có đủ thẩm quyền bảo đảm các quyền và tự do của mọi cộng đồng.

Tổng thống Aoun cũng tái khẳng định chủ trương tăng cường quyền kiểm soát của nhà nước đối với vũ khí và các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Lebanon. Trong phát biểu, ông đề cập đến những tác động từ bên ngoài đối với tình hình trong nước, đồng thời nhấn mạnh Lebanon mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Iran trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Aoun tái khẳng định giải pháp ngoại giao là con đường cần thiết để đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài, nhấn mạnh đàm phán không đồng nghĩa với từ bỏ quyền lợi và hòa bình không đối lập với phẩm giá dân tộc.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Nam Lebanon vẫn diễn biến phức tạp, trong khi các nỗ lực triển khai thỏa thuận giữa Lebanon và Israel về giải giáp Hezbollah, rút quân Israel và tăng cường sự hiện diện của quân đội Lebanon tại khu vực này chưa đạt tiến triển đáng kể.

Ngọc Liên