Tổng thống Hàn Quốc cam kết tìm kiếm biện pháp hạ nhiệt căng thẳng Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/9 tuyên bố chính phủ của ông sẽ kiên trì tìm kiếm các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng quân sự với Triều Tiên và khôi phục lòng tin liên Triều.

Ngày 21/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Tổng thống Lee Jae Myung nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc tái khẳng định lập trường tôn trọng chế độ hiện tại của Triều Tiên, sẽ không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất nào bằng cách thôn tính và không có ý định tham gia các hành động thù địch.

Theo ông, “dựa trên 3 nguyên tắc này”, Hàn Quốc “dự định chấm dứt vòng luẩn quẩn của căng thẳng quân sự không cần thiết và các hành động thù địch giữa hai miền Triều Tiên.”

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng thông qua đối thoại toàn diện tập trung vào “trao đổi”, “bình thường hóa” và “phi hạt nhân hóa” (hay còn gọi là “END” - viết tắt của “exchange”, “normalization” và “denuclearization”), hai bên cần chấm dứt kỷ nguyên thù địch và đối đầu trên Bán đảo Triều Tiên, từ đó mở ra kỷ nguyên mới của chung sống hòa bình và tăng trưởng chung.

Tuy thừa nhận mục tiêu “phi hạt nhân hóa không thể đạt được trong ngắn hạn”, nhưng nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi triển khai những biện pháp thiết thực, bắt đầu bằng việc chấm dứt phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa, tiến tới giảm thiểu và cuối cùng là xóa bỏ.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng “đối với cả Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như cộng đồng quốc tế, là cùng nhau hợp tác để thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”./.

Theo TTXVN