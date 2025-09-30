Tổng thống D.Trump tuyên bố áp thuế mạnh để phục hồi ngành điện ảnh và nội thất

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp mức thuế 100% đối với tất cả các bộ phim sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ, lặp lại lời đe dọa từng đưa ra hồi tháng 5 và có thể làm đảo lộn mô hình kinh doanh toàn cầu của Hollywood. Tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social.

Rạp chiếu phim AMC ở Los Angeles, bang California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Động thái này cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng mở rộng chính sách thương mại bảo hộ sang cả lĩnh vực văn hóa, làm dấy lên bất ổn cho các hãng phim vốn phụ thuộc nhiều vào hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ cơ sở pháp lý nào cho phép Nhà Trắng áp loại thuế này, cũng như cách thức triển khai. Nhà Trắng và các hãng phim lớn của Mỹ như Warner Bros Discovery, Paramount Skydance, Netflix đều chưa đưa ra bình luận, trong khi Comcast từ chối trả lời.

Ý tưởng đánh thuế phim nhập khẩu lần đầu được Tổng thống Trump nêu hồi tháng 5, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể, khiến giới điện ảnh chưa rõ liệu sẽ áp dụng với một số quốc gia hay toàn bộ phim nước ngoài.

Cổ phiếu Paramount Skydance và Warner Bros Discovery ngày 29/9 lần lượt giảm 2,1% và 1,3%.

Chuyên gia Paolo Pescatore thuộc PP Foresight nhận định còn quá nhiều điều chưa rõ ràng và động thái này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tuy nhiên chuyên gia cho rằng “trước mắt, chi phí chắc chắn sẽ tăng lên và người tiêu dùng sẽ là bên gánh chịu”.

Các giám đốc hãng phim cho biết việc áp thuế như vậy rất khó khả thi, bởi sản xuất phim hiện nay thường trải rộng nhiều quốc gia, từ khâu tài chính, hậu kỳ cho đến kỹ xảo.

Hollywood ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở Canada, Anh hay Australia - nơi cung cấp ưu đãi thuế cho các dự án bom tấn. Các hợp tác sản xuất với hãng phim nước ngoài, đặc biệt ở châu Á và châu Âu, cũng ngày càng phổ biến, nhờ nguồn vốn, tiếp cận thị trường và mạng lưới phân phối.

Giới trong ngành cảnh báo một mức thuế diện rộng có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động Mỹ đang làm việc ở các dự án nước ngoài, từ chuyên viên kỹ xảo cho đến các đoàn làm phim.

Theo Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, ngành công nghiệp Hollywood tạo ra hơn 2,3 triệu việc làm và doanh thu 279 tỷ USD năm 2022.

Tuy nhiên, sau các cuộc đình công ở Hollywood và tác động của đại dịch COVID-19, vốn làm thay đổi thói quen xem phim của người Mỹ từ rạp chiếu sang tại nhà, ngành này vẫn chật vật khôi phục đà tăng trưởng.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu sau khi ông tuyên bố biện pháp thuế mới đối với dược phẩm có thương hiệu, đồ gỗ nội thất và xe tải hạng nặng, với mức từ 25% đến 100%.

Cũng trong ngày 29/9, Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm công bố chi tiết về thuế nhập khẩu đối với đồ nội thất, sau khi thông báo áp mức thuế lên tới 50% đối với mặt hàng này.

Cụ thể, tuần trước, ông Trump công bố mức thuế 50% đối với tủ bếp và bồn rửa phòng tắm, cùng mức thuế 30% cho các sản phẩm nội thất bọc nệm, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10.

Giới chuyên gia cho rằng các loại thuế nhập khẩu này sẽ khiến doanh nghiệp khó giữ giá ổn định, trong khi nhiều lãnh đạo ngành lo ngại về năng lực sản xuất hạn chế tại Mỹ.

Trong bối cảnh giá từ quần áo cho đến tivi đều tăng trong những tháng qua, các nhà sản xuất và bán lẻ phải vật lộn với môi trường thuế quan liên tục thay đổi, đồng thời tìm cách bù đắp chi phí nguyên liệu và chuỗi cung ứng leo thang./.

Theo TTXVN