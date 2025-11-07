Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Tổng thống cao tuổi nhất thế giới tuyên thệ nhậm chức ở tuổi 92

Ngày 6/11, Tổng thống Cameroon Paul Biya, 92 tuổi - nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện nay - đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 8. Nhiệm kỳ mới có thể giúp ông Biya tại vị đến gần 100 tuổi.

Ngày 6/11, Tổng thống Cameroon Paul Biya, 92 tuổi - nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện nay - đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 8. Nhiệm kỳ mới có thể giúp ông Biya tại vị đến gần 100 tuổi.

Tổng thống Cameroon Paul Biya. (Nguồn: AFP)

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Biya cam kết khôi phục trật tự tại quốc gia Trung Phi này và cho rằng các chính trị gia “vô trách nhiệm” cùng cộng đồng người Cameroon ở nước ngoài đã kích động bất ổn dẫn tới các cuộc biểu tình sau bầu cử Tổng thống.

Nhà lãnh đạo này cho biết ông nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay, các thách thức mà chính phủ phải đối mặt cũng như những kỳ vọng của người dân.

Tuần trước, Ủy ban Bầu cử Cameroon công bố ông Biya chiến thắng với 53,66% số phiếu bầu, vượt đối thủ Issa Tchiroma Bakary (35,19% số phiếu).

Ông Tchiroma - cựu phát ngôn viên chính phủ, từ chức hồi tháng Sáu - đã tự tuyên bố chiến thắng ngay sau cuộc bầu cử ngày 12/10, khi các kết quả sơ bộ cho thấy ông Biya, người nắm quyền từ năm 1982, đang dẫn trước.

Các cuộc biểu tình nổ ra tại nhiều khu vực của Cameroon và đã có xung đột gây thương vong giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình./.

Theo TTXVN

