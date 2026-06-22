Tống Sơn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy

Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cấp ủy viên nói riêng đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Do đó, ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Tống Sơn luôn chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy cơ sở, để họ thực sự là hạt nhân lãnh đạo hiệu quả tại các tổ chức cơ sở đảng.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Tống Sơn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đồng chí chi ủy và đảng viên chi bộ thôn Vỹ Liệt.

Xã Tống Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Hà Tân, Hà Tiến, Hà Sơn và thị trấn Hà Lĩnh. Đảng bộ xã có 1.335 đảng viên đang sinh hoạt tại 54 tổ chức cơ sở đảng. Đội ngũ cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy xã và cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở gồm 109 đồng chí. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc tập trung ổn định tổ chức bộ máy, Đảng ủy xã Tống Sơn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Để nâng cao kỹ năng điều hành, năng lực tổ chức của người đứng đầu cấp ủy, đảng ủy đã phân công ban xây dựng đảng phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đảng viên phụ trách địa bàn trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp đội ngũ cấp ủy cơ sở theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; duy trì liên lạc thường xuyên với chi ủy các chi bộ qua các nhóm trao đổi trực tuyến. Trước các kỳ sinh hoạt định kỳ, đảng ủy xã tổ chức hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm thống nhất tư tưởng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm và cung cấp tài liệu chính thống cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Sau khi các đồng chí đảng ủy viên, thường vụ dự sinh hoạt với chi bộ theo quy định, hằng tháng, thường trực đảng ủy tổ chức giao ban với trưởng, phó các ban tham mưu giúp việc đảng ủy, với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt tình hình, các đề xuất, kiến nghị của cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho bí thư, cấp ủy viên cơ sở được đảng ủy triển khai đồng bộ, bài bản. Chương trình gắn sát với thực tiễn, tập trung vào 5 nhóm kỹ năng trọng tâm, đó là: điều hành sinh hoạt chi bộ, xây dựng nghị quyết, kiểm tra - giám sát, công tác dân vận và xử lý tình huống thực tế. Đảng ủy xã đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển Đảng...

Từ tháng 7/2025 đến nay, ban thường vụ đảng ủy xã đã phối hợp với Trung tâm Chính trị xã Hà Trung tổ chức 4 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cử 85 đồng chí tham gia học lớp bồi dưỡng đảng viên mới và 34 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng... Nhờ đó, tỷ lệ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị ngày càng được nâng lên, nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cấp ủy viên được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang được đảng ủy xã quyết liệt triển khai. Trọng tâm là khai thác hiệu quả phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, chuẩn hóa dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác điều hành, sinh hoạt. Đến tháng 5/2026, đảng bộ xã đã cập nhật dữ liệu đảng viên 3.0 đạt 99,25%; có 81,2% đảng viên cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Công tác báo cáo trên phần mềm theo dõi đại hội đảng các cấp được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác cấp đổi thẻ đảng viên được triển khai đồng bộ, đã cấp đổi cho 1.195/1.266 đảng viên (đạt 97,4%).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tống Sơn Phan Thị Lan cho biết: Việc đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng và sự quan tâm sát sao của đảng ủy xã đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng đội ngũ cấp ủy chi bộ vững mạnh. Điều này trực tiếp nâng cao năng lực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, từ đó củng cố vững chắc nền tảng của Đảng ở cơ sở, tạo thế và lực để Tống Sơn phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga