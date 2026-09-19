Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt trên 199 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, dự kiến 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 199 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, đạt 81,2% so với kế hoạch năm.

Hệ thống bán lẻ Co.opmart Thanh Hóa gia tăng doanh thu trong 9 tháng năm 2026.

9 tháng năm 2026, thương mại nội địa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khởi sắc, ổn định và phát triển toàn diện với những điểm nhấn nổi bật. Trong đó, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh duy trì trạng thái phát triển mạnh mẽ và sôi động.

Công tác quản lý thị trường, chuẩn bị nguồn hàng và bình ổn giá được các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cùng các hộ kinh doanh triển khai hiệu quả trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9 và mùa du lịch hè.

Hàng hóa dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh thu hút lượng lớn khách tham quan, nghỉ dưỡng. Qua đó, tạo lực đẩy mạnh mẽ kích thích tiêu dùng, dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí.

Hàng loạt chương trình khuyến mại, kích cầu thương mại với giá cả hợp lý được hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng bán lẻ triển khai đồng loạt, tạo sức bật lớn cho thị trường nội địa.

Nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng được triển khai thu hút khách hàng.

Bức tranh kinh tế - xã hội Thanh Hóa nói chung và thị trường thương mại - dịch vụ nói riêng trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục khẳng định được sự ổn định, phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Hương Hạnh