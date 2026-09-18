Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh

Với các dự án đang được triển khai, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) tập trung nguồn lực, bám sát từng công trình, từng khâu trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, vật tư, nhà thầu và tổ chức thi công. Mục tiêu không chỉ bảo đảm tiến độ các dự án mà còn quan trọng hơn là từng bước hoàn thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao năng lực cung cấp điện, tạo nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tạo nền tiến độ từ khâu chuẩn bị

CTĐL Thanh Hóa cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu, thi công rà soát tiến độ, trao đổi vướng mắc, thống nhất giải pháp đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Tính đến ngày 14/9/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) đang thực hiện lũy kế 186 dự án, gồm 73 dự án chuyển tiếp từ năm 2025; 28 dự án được giao trong năm 2026; 44 dự án bổ sung năm 2026; 17 dự án thuộc kế hoạch năm 2027 và 24 dự án bổ sung năm 2027.

Riêng trong 8 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện đối với 99 dự án; trong đó 66 dự án đã chuyển sang bước thực hiện đầu tư và 68 dự án hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán. Đây là cơ sở để các công trình có đủ điều kiện triển khai theo kế hoạch, đồng thời tạo dư địa để sớm xử lý những dự án còn vướng mắc.

Thi công lắp đặt máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110 kV Hoàng Long (CTĐL Thanh Hóa).

Với 31 dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, Công ty đã phân loại cụ thể theo từng nhóm công việc để tập trung xử lý. Một số dự án xuất tuyến sau các trạm 110 kV Tĩnh Gia 3, Thường Xuân, Yên Định 3 đang điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư; dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Triệu Sơn đang hoàn thiện hồ sơ triển khai sau bước nghiên cứu; các dự án nâng cao năng lực vận hành, cải tạo lưới điện và trang bị 18 bộ giám sát ắc quy online tại các trạm 110 kV cũng được đẩy nhanh các bước chuẩn bị.

Trong đầu tư xây dựng công trình điện, tiến độ của một dự án không chỉ được quyết định trên công trường. Một dự án muốn triển khai thuận lợi phải có sự chuẩn bị đồng bộ ngay từ những bước đầu, bởi mỗi khâu đều tạo tiền đề cho bước tiếp theo. Từ khảo sát, lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt đến lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị mặt bằng và vật tư, nếu một khâu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phía sau. Việc phân loại ngay từ khâu chuẩn bị giúp những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ được nhận diện sớm, thay vì chờ đến khi công trình bước vào thi công mới tập trung giải quyết.

Gỡ từng điểm nghẽn, bám sát từng công trình

Khối lượng đầu tư lớn, trong khi mỗi công trình lại có điều kiện triển khai khác nhau. Có dự án phụ thuộc vào thủ tục đầu tư, có dự án chịu tác động bởi mặt bằng, vật tư hoặc năng lực nhà thầu; khi bước vào thi công, điều kiện thời tiết cũng có thể làm thay đổi phương án tổ chức. Đặc biệt, các dự án 110 kV có yêu cầu cao về trình tự, thủ tục và sự phối hợp giữa nhiều bên nên chỉ một khâu chậm cũng có thể ảnh hưởng đến thời điểm hoàn thành chung.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ và bàn giải pháp đóng điện kết thúc các dự án ĐTXD trên địa bàn Điện lực Hạc Thành quản lý.

Từ yêu cầu đó, CTĐL Thanh Hóa tập trung quản lý tiến độ theo từng công trình, thay vì chỉ nhìn vào tiến độ chung của danh mục. Phòng Quản lý đầu tư rà soát toàn bộ các dự án, xác định những công trình đang triển khai thuận lợi và những công trình có nguy cơ chậm để tập trung xử lý. Ban Quản lý dự án bám sát hiện trường, phối hợp với nhà thầu để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Đối với các dự án có nguy cơ chậm, yêu cầu về tiến độ được gắn với từng đầu việc và mốc hoàn thành cụ thể. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải chủ động bổ sung nguồn lực theo cam kết; những trường hợp vi phạm được xử lý theo các điều khoản hợp đồng. Cùng với đó, các Điện lực phối hợp với cơ quan chức năng trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và chuẩn bị điều kiện để thi công, giao lưới, đóng điện khi đủ điều kiện.

Cách làm này tạo sự chuyển động từ sớm: vướng ở đâu được nhận diện ở đó, công việc thuộc khâu nào được tập trung xử lý ở khâu đó, hạn chế tình trạng một dự án bị kéo dài chỉ vì một mắt xích chưa được giải quyết.

Dồn lực cho chặng nước rút

Những tháng cuối năm 2026 được xác định là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty.

Ở khâu chuẩn bị đầu tư, Công ty phấn đấu hoàn thành phê duyệt 31 dự án còn lại trước ngày 30/11/2026. Công tác tư vấn thiết kế cho các dự án kế hoạch năm 2028 và danh mục bổ sung năm 2026, 2027 cũng được chuẩn bị sớm, tạo sự liên tục giữa các giai đoạn đầu tư.

Trạm biến áp 110 kV Hoàng Long (CTĐL Thanh Hóa) - Công trình nằm trong danh mục chuẩn bị đầu tư lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), góp phần nâng cao năng lực vận hành lưới điện.

Trong thực hiện đầu tư, kế hoạch đặt ra gồm tổ chức giao tuyến thi công 30 dự án; giám sát thi công, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc cho 50 dự án; hoàn thành, đóng điện 69 dự án; tập hợp, bàn giao 32 bộ hồ sơ quyết toán công trình đã hoàn thành.

Để hiện thực hóa khối lượng công việc này, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị không để công việc dồn vào cuối kỳ; bám sát từng công trình, dự án và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật tư, thiết bị, nhà thầu và lịch cắt điện. Trọng tâm trước mắt là giữ nhịp triển khai trong tháng 9 và quý III/2026, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn hoàn thành kế hoạch cuối năm.

Cùng với việc đẩy nhanh các dự án đang chậm, Công ty cũng xác định ưu tiên những công trình phục vụ cấp điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh, EVNNPC và Công ty. Chất lượng và năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra cũng được rà soát chặt chẽ hơn, gắn với công tác đào tạo, bồi huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng trong toàn Công ty.

Hoàn thiện hạ tầng, tạo dư địa phát triển

Đầu tư xây dựng trong ngành điện có một đặc thù: hiệu quả của đồng vốn không chỉ được nhìn thấy ở giá trị công trình hoàn thành, mà còn thể hiện ở khả năng vận hành của cả hệ thống sau khi công trình được đưa vào sử dụng.

Một đường dây được cải tạo, một trạm biến áp được xây dựng mới hay một xuất tuyến được hoàn thiện đều bổ sung thêm năng lực cho lưới điện. Khi nhiều công trình lần lượt hoàn thành, hiệu quả không dừng ở từng hạng mục riêng lẻ mà được cộng hưởng thành khả năng đáp ứng phụ tải tốt hơn của cả hệ thống.

Triển khai tổ chức thi công, lắp đặt tụ bù tại Trạm biến áp 110 kV Bá Thước.

Với Thanh Hóa, yêu cầu này gắn trực tiếp với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và các khu, cụm công nghiệp. Hạ tầng điện không chỉ bảo đảm yêu cầu vận hành của hệ thống mà còn là điều kiện thiết yếu để duy trì sản xuất, phục vụ các hoạt động kinh doanh và tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư. Mỗi công trình hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới, nâng cao khả năng cung cấp điện và củng cố độ tin cậy, qua đó tạo điều kiện để ngành Điện đồng hành với các động lực tăng trưởng mới trên địa bàn.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, việc chủ động đầu tư và hoàn thiện các công trình điện không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mà còn hướng tới hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển trong những năm tới. Đây là cơ sở để Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng điện, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và chủ động trước những yêu cầu mới.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền (LN)