Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026

“Nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm”. Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tại Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính trong mùa khô năm 2025-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính trong mùa khô năm 2025-2026.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, mùa khô 2025-2026 dù gặp nhiều khó khăn nhưng các đội quy tập hài cốt liệt sĩ luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của nước bạn, tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy trình.

Kết quả, đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Lễ truy điệu, an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ an táng, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quản lý thông tin và phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Đội Quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đến thời điểm hiện tại đã triển khai tại 4 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 126 phần mộ, lấy được 110 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định, xác định danh tính.

Đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ phát biểu tại hội nghị.

Về phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ đạo xác định tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tìm kiếm, quy tập. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2025-2026.

Các đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn do thông tin khan hiếm, địa bàn rộng và chỉ tiêu cao. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng chức năng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, lâu dài, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trên tinh thần đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào và các lực lượng của nước bạn trong khảo sát, xác minh, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết hợp chặt chẽ giữa tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không tách rời hai nhiệm vụ. Ngay sau khi quy tập được hài cốt liệt sĩ phải triển khai lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 nhận khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Hoàng Lan