Đoàn công tác của tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà người có công tại xã Thiết Ống và Điền Quang

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 21/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thiết Ống và Điền Quang.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều chỉnh trang vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hi sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào và Campuchia; trong đó, hơn 1.000 liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm và thắp hương lên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh Lê Cẩm Doanh tại thôn Cha, xã Thiết Ống; thương binh Bùi Văn Dụng tại thôn Khước Luyện và nạn nhân nhiễm chất độc da cam Hà Công Thành tại thôn Xê, xã Điền Quang.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe thương binh Lê Cẩm Doanh tại thôn Cha, xã Thiết Ống.

Tại các gia đình đến thăm, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các thương bệnh binh, người có công và gia đình chính sách.

Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước để các thế hệ con cháu noi theo.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều tặng quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam Hà Công Thành.

Đồng thời đề nghị chính quyền xã Thiết Ống và xã Điền Quang tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn, quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Minh Hằng