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15 câu lạc bộ tham gia hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, sáng 27/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026 với sự tham gia của 75 thí sinh đến từ 15 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên toàn tỉnh.

15 câu lạc bộ tham gia hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, sáng 27/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026 với sự tham gia của 75 thí sinh đến từ 15 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên toàn tỉnh.

15 câu lạc bộ tham gia hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026

Phần thi thuyết trình tác phẩm tranh vừa được các đội hoàn thiện.

Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, vẽ tranh và thuyết trình về bức tranh. Nội dung các phần thi thể hiện được sự hiểu biết của thí sinh về quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, xây dựng trường học hạnh phúc và an toàn trên môi trường mạng.

Các thí sinh đã thể hiện sự tự tin, sáng tạo, kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời lan tỏa nhiều thông điệp tích cực về bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

15 câu lạc bộ tham gia hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026

Hội thi là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và bày tỏ tiếng nói của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Qua đó, các cấp Hội LHPN có thêm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình và tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của trẻ em, xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong thời gian tới.

15 câu lạc bộ tham gia hội thi “Thủ lĩnh tài năng” năm 2026

Ban Tổ chức hội thi trao giải cho các đội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận giải Nhất cho Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Trần Phú, xã Nông Cống; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các đơn vị tham gia.

Lê Hà

Từ khóa:

#Thủ lĩnh #Hội thi #Tài năng #Bình đẳng giới #Hội lhpn tỉnh #Thí sinh #Thay đổi #thực hiện #Giải quyết #Bạo lực học đường

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