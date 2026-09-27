Livestream kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của vùng đất Vĩnh Lộc

Chiều 27/9, UBND xã Vĩnh Lộc tổ chức phiên livestream giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng của địa phương. Đây là phiên livestream đầu tiên được xã tổ chức nhằm mở thêm kênh quảng bá, đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức phiên livestream giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng của địa phương.

Tại chương trình, người xem được tìm hiểu về nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất Vĩnh Lộc như chè lam Phủ Quảng Cương Xuân, kẹo lạc, kẹo vừng Hà Ly, nước rửa chén Hương Núi Vần cùng một số sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên khác.

Phiên livestream có sự tham gia của các chủ cơ sở sản xuất chia sẻ câu chuyện hình thành và quá trình xây dựng thương hiệu.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, phiên livestream còn kết nối trực tiếp với các chủ cơ sở sản xuất để chia sẻ về nguyên liệu, quy trình sản xuất, câu chuyện hình thành và quá trình xây dựng thương hiệu. Một số sản phẩm được mở hộp, trải nghiệm ngay tại chương trình, giúp người xem có thêm thông tin về sản phẩm trước khi lựa chọn, đặt mua.

Sản phẩm chè lam Phủ Quảng Cương Xuân là sản phẩm gắn với nghề truyền thống lâu đời ở Vĩnh Lộc.

Trong đó, chè lam Phủ Quảng Cương Xuân là sản phẩm gắn với nghề truyền thống lâu đời ở Vĩnh Lộc. Sản phẩm được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp, lạc, gừng, mật mía..., qua bàn tay của người sản xuất tạo nên hương vị đặc trưng. Hiện sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại các địa phương trong tỉnh mà còn từng bước mở rộng ra thị trường tỉnh ngoài.

Sản phẩm kẹo lạc và kẹo vừng Hà Ly của hộ gia đình anh Nguyễn Đức Ly ở thôn Thọ Vực cũng được giới thiệu tại phiên livestream. Nguyên liệu lạc, vừng được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó cơ sở ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương; sản phẩm được hoàn thiện về chất lượng và bao bì, hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm nước rửa chén Hương Núi Vần tại phiên livestream.

Điểm đáng chú ý của chương trình là người xem có thể tương tác trực tiếp, để lại thông tin và đặt hàng ngay trong quá trình livestream. Bộ phận hỗ trợ của chương trình tiếp nhận bình luận, kết nối người mua với các cơ sở sản xuất để tư vấn, tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc tại phiên livestream.

Thông qua phiên livestream, xã Vĩnh Lộc kỳ vọng tạo thêm một phương thức quảng bá sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, đồng thời hỗ trợ các chủ thể sản xuất mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tô Hà