Tổ theo dõi số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy 9 xã

Sáng 14/7, tại xã Thường Xuân, Tổ theo dõi số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với đảng ủy 9 xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban thường vụ đảng ủy, UBND các xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc và Xuân Chinh đã chủ động rà soát tiềm năng, lợi thế, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực cho tăng trưởng.

Đại diện lãnh đạo xã Thường Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã phản ánh một số khó khăn, tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp như thiếu cán bộ theo định biên, nhiều vị trí phải kiêm nhiệm; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế;

Một số quy định về phân cấp, phân quyền, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành chưa đồng bộ; hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành có thời điểm vận hành chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc khai thác dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ...

Đại diện lãnh đạo xã Tân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Cùng với đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Đối với kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổ sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Phan Nga