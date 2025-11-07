Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Lộc

Sáng 7/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Hoàng Văn Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Lộc trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Qua nghe báo cáo, cử tri xã Vĩnh Lộc bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển toàn diện của quê hương trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cử tri xã Vĩnh Lộc kiến nghị tại hội nghị.

Xuất phát từ thực tiễn địa phương, cử tri xã Vĩnh Lộc phản ánh tới đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giá thu thóc quy đổi cho phù hợp với giá thị trường hiện nay; quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, công trình thủy lợi đã bị xuống cấp, như kè chống sạt lở bờ sông tại khu vực thôn Thọ Vực, kè Long Vân tại thôn Yên Lạc, mặt đê thuộc tuyến đê sông Mã và sông Bưởi, tuyến đường từ cầu Phúc Hưng đến Quốc lộ 217 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân giao thương, đi lại.

Cử tri cũng đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, có chính sách hỗ trợ các hộ dân thuộc vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt như thôn 1, thôn 2, thôn 8; có lộ trình chi trả kinh phí hỗ trợ bà con nông dân khắc phục bệnh dịch tả lợn Châu Phi để sớm ổn định sản xuất.

Đại biểu Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Lộc.

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại biểu Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách, tiến độ thực hiện các dự án và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc để sớm có phản hồi tới cử tri.

Tô Hà