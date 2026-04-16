Tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh

Chiều 16/4, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ hội. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các thành viên Ban Tổ chức và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 sẽ được tổ chức vào tối 25/4 tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình Lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; đồng thời, tiếp sóng trên kênh báo, đài một số tỉnh, thành phố và các nền tảng số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị khai mạc lễ hội đang được triển khai tích cực. Kịch bản chương trình nghệ thuật cơ bản hoàn thiện; công tác tuyên truyền, quảng bá được xây dựng với nhiều hình thức phong phú; phương án truyền hình trực tiếp, sản xuất video giới thiệu tiềm năng du lịch Thanh Hóa và Sầm Sơn đang được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh truyền thông trước, trong và sau lễ hội, đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sôi động phục vụ sự kiện.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Ban Tổ chức rà soát, cân nhắc kỹ thành phần đại biểu khách mời, bảo đảm phù hợp, hiệu quả và tạo sức lan tỏa cho sự kiện. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu, điều chỉnh chủ đề lễ hội theo hướng rõ nét, hấp dẫn hơn; đồng thời tiếp tục góp ý, hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc, bảo đảm tính đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026, đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu và phương án triển khai. Trong đó, nhấn mạnh việc phân công nhiệm vụ phải bám sát chức năng từng tiểu ban, xác định rõ trách nhiệm các đơn vị, bảo đảm chủ động thực hiện; đồng thời bổ sung các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức lễ hội an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, mở đầu mùa du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 được diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các sở, ngành, địa phương và các thành viên Ban Tổ chức khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo phân công; bám sát kế hoạch, rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc theo hướng đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa trước, trong và sau lễ hội.

Các tiểu ban phải chủ động xây dựng và hoàn thiện từng phương án cụ thể, đặc biệt là công tác lễ tân, hậu cần, chuẩn bị chu đáo điều kiện đón tiếp đại biểu, du khách; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường... với tinh thần không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các lực lượng tham gia tổ chức lễ hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 thực sự ấn tượng, chuyên nghiệp, an toàn, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Sầm Sơn thân thiện, văn minh, hiện đại, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa và cả nước.

Trần Hằng