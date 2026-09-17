Xã Điền Lư thiệt hại nhiều về nông nghiệp và hạ tầng giao thông

Theo báo cáo cập nhật lúc 9h ngày 17/9 của UBND xã Điền lư, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Mưa lớn làm ngâp nhiều diện tích hoa màu và giao thông trên địa bàn xã Điền Lư.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến sáng nay, mưa lớn làm thiệt hại hơn 27,6ha lúa, 19,8ha cây trồng hàng năm khác và làm ngập, tràn hơn 6,6 ha ao nuôi thủy sản rơi vào tình trạng ngập sâu. Ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, do mưa lớn, trên địa bàn xã còn ghi nhận 7 đoạn đường bị ngập cục bộ.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, ngày 16/9, UBND xã đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc sơ tán khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao.

Sạt lở và hư hỏng hạ tầng tại tuyến đường liên xã Điền Lư đi Điền Quang.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã hỗ trợ di dời người dân và tài sản thiết yếu. Lực lượng chức năng cũng được cắt cử ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại các khu vực đã sơ tán.

Đến 9h ngày 17/9/2026, địa phương đã hoàn thành sơ tán 35 hộ với 95 nhân khẩu (bao gồm 19 hộ/43 khẩu thuộc vùng nguy cơ sạt lở đất tại thôn Cò Trúc và 16 hộ/52 khẩu thuộc vùng nguy cơ ngập lụt). Toàn bộ người dân đã được bố trí chỗ ở an toàn tại hội trường thôn và ghép hộ tại các gia đình kiên cố.

Lê Hòa