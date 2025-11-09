Tìm thân nhân các nạn nhân tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thị xã Nghi Sơn cũ

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, đóng trên địa bàn phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông báo khẩn tìm thân nhân các nạn nhân tai nạn giao thông cấp cứu tại bệnh viện.

Các bệnh nhân tai nạn giao thông được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Chiều 8/11, trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thị xã Nghi Sơn cũ xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An và xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã tiếp nhận và cấp cứu 7 nạn nhân trong tình trạng chưa xác định được danh tính, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới khoảng 5 tuổi.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, bao gồm: chấn thương vùng đầu, mặt; nhiều trường hợp rách da, dập nát mô mềm, xuất huyết dưới da và tụ máu phần mềm; gãy xương chi, chấn thương ngực - bụng. Có bệnh nhân khó thở, tụt huyết áp khi nhập viện.

Các y bác sĩ tập trung cấp cứu cho nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông.

Nhờ sự khẩn trương và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, các nạn nhân đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các khoa: Ngoại Chấn thương, Hồi sức Cấp cứu và Nhi của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Hiện tại các bệnh nhân tai nạn giao thông đã được cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện phát đi thông báo tìm thân nhân của các bệnh nhân. Mọi thông tin liên hệ hotline của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực: 0237.222.1115.

Thuỳ Dung