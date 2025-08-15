Tiêu chuẩn lắp đặt một số thiết bị vệ sinh cần có cho gia đình

Khi xây nhà, thợ xây và chủ nhà phải thống nhất về kết cấu phòng tắm và cách lắp đặt các thiết bị để xây dựng nhà vệ sinh đúng cách. Đây là bước vô cùng cần thiết để đảm bảo độ bền cũng như sự tiện nghi khi sử dụng.

1. Các quy trình lắp đặt thiết bị vệ sinh đúng chuẩn

Tùy vào tình trạng hiện tại của công trình, quy trình lắp đặt có thể được thực hiện theo ba trường hợp khác nhau: trước khi hoàn thiện kết cấu phòng tắm, khi đã có sẵn kết cấu và khi thay mới thiết bị vệ sinh.

Ở giai đoạn trước khi nhà vệ sinh hoàn thiện kết cấu, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thiết kế, nhà thầu và đơn vị cung cấp thiết bị. Các bên cần trao đổi rõ ràng về kích thước, vị trí lắp đặt và phương án bố trí các thiết bị sao cho vừa vặn. Khi phòng tắm đã có sẵn kết cấu, thợ lắp đặt cần khảo sát diện tích, hệ thống cấp thoát nước và vị trí lắp đặt để đưa ra giải pháp hợp lý.

Chủ nhà thống nhất với đơn vị thầu trước khi thi công

Trong trường hợp thay mới thiết bị vệ sinh, kiểm tra tình trạng hiện tại của hệ thống và xác định các hạng mục cần thay thế. Quy trình thường bao gồm tháo dỡ và vệ sinh khu vực, lắp đặt thiết bị mới, kết nối đường ống và kiểm tra vận hành.

2. Lắp đặt thiết bị vệ sinh theo diện tích nhà tắm

Với phòng tắm nhỏ, thường dưới 3m2, nên ưu tiên các thiết bị nhỏ gọn và đa năng. Bồn cầu treo tường giúp tiết kiệm diện tích, kết hợp lavabo góc hoặc lavabo âm bàn và bộ sen tắm đứng. Cách bố trí này giúp không gian thông thoáng mà vẫn đầy đủ tiện ích cơ bản.

Phòng tắm diện tích vừa, khoảng 3-6m2, có thể bố trí bộ thiết bị vệ sinh tiêu chuẩn gồm bồn cầu, lavabo, gương soi và vòi sen tắm. Nên lắp thêm vách kính tắm đứng để phân tách khu vực khô, ướt, vừa giữ vệ sinh vừa tăng tính thẩm mỹ.

Với phòng tắm lớn, từ 7m2 trở lên, gia chủ có thể tự do hơn trong việc lựa chọn và sắp xếp. Ngoài bồn cầu cao cấp và lavabo đôi, có thể lắp bồn tắm nằm hoặc bồn tắm massage, kết hợp khu vực tắm đứng riêng biệt với sen trần hoặc sen âm tường. Các tiện ích bổ sung như bồn tiểu nam, vách kính ngăn sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng.

Tùy vào độ rộng nhà vệ sinh để chọn mua số lượng thiết bị

3. Các tiêu chuẩn lắp một số thiết bị vệ sinh cơ bản

Từ việc xác định diện tích nhà tắm nêu trên, để chắc chắn hơn về độ tiện nghi khi sử dụng cần đo đạc vị trí lắp đặt đúng tiêu chuẩn lắp đặt. Tiêu chuẩn lắp đặt của một số thiết bị vệ sinh như sau:

- Bồn cầu: Khoảng cách từ tường tới tâm hố xả 300mm. Đường kính hố xả có phi 90-114mm. Riêng với bồn cầu treo chú ý chiều cao từ sàn đến mặt bệ ngồi là 45 ± 2cm.

- Vòi xịt vệ sinh: Thông thường, khoảng cách từ sàn tới đầu vòi là 60cm, lắp bên phải bồn cầu.

- Sen tắm (sen tắm cây): Khoảng cách từ sàn tới củ sen 85-110cm, từ sàn lên tay sen tối đa 165cm. Nếu sen có thêm bát sen thì tính từ củ sen lên bát sen tối đa 120cm.

- Chậu rửa: Chiều cao lắp đặt lavabo, từ sàn đến mặt lavabo từ 80-90cm (cho người lớn, 50-60cm (cho trẻ em).

- Gương soi: Tính khoảng cách từ chậu lavabo tới gương là 30-40cm, tùy thuộc vào thói quen sử dụng và tầm nhìn của người dùng.

Ngoài ra, cần chú trọng tới vấn đề chống thấm bằng cách thi công kỹ càng, sử dụng các vật liệu có khả năng ngăn nước thấm vào trần, sàn nhà như sơn, vữa,... Đặc biệt, các đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh phải được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng thiết bị.

4. Thương hiệu cung cấp thiết bị vệ sinh chất lượng

Gia chủ, nhà thầu, đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh thống nhất từ đầu bản vẽ chi tiết và các tiêu chuẩn an toàn để khi lắp đặt tránh phát sinh rủi ro. Đồng thời, lên kế hoặc bố trí trước nhằm quyết định số lượng và loại thiết bị lắp đặt. Tạo nên không gian sạch sẽ và tiện nghi nhất.

