Báo giá xây nhà trọn gói tại Hoàng Gia Ric: Minh bạch, giá tốt 2025

Hoàng Gia Ric cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói 2025 với báo giá minh bạch, cạnh tranh. Quy trình chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng.

Bạn đang có dự định xây nhà và có rất nhiều thủ tục, công việc cần thực hiện như: từ tìm đất, xin giấy phép, thiết kế, tìm thợ, giám sát vật liệu... khiến bạn đau đầu. Hiểu được những nỗi lo đó, hiện nay các công ty xây dựng có dịch vụ xây nhà trọn gói, giúp bạn giảm bớt gánh nặng và tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm công sức và chi phí. Nội dung bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ xây nhà trọn gói của Hoàng Gia Ric, từ quy trình làm việc chuyên nghiệp đến báo giá minh bạch giúp bạn yên tâm kiến tạo tổ ấm mơ ước.

Xây nhà trọn gói tại Hoàng Gia Ric bao gồm những gì?

Đối với những gia chủ có kinh nghiệm và hiểu biết về xây dựng, dịch vụ xây nhà trọn gói đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, mỗi công ty sẽ có những chính sách và phạm vi công việc khác nhau. Về cơ bản, dịch vụ này bao gồm toàn bộ quá trình từ thiết kế, thi công phần thô, hoàn thiện cho đến khi bàn giao, do một nhà thầu duy nhất chịu trách nhiệm. Điều này khác hẳn với việc gia chủ phải tự tìm kiếm và quản lý từng đội thợ riêng lẻ như cách làm truyền thống.

Tại Hoàng Gia Ric, chúng tôi cung cấp một quy trình khép kín và chuyên nghiệp, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm. Dưới đây là các hạng mục chi tiết trong dịch vụ xây nhà trọn gói của Hoàng Gia Ric:

- Lắng nghe nhu cầu và khảo sát thực tế: Chúng tôi bắt đầu bằng việc lắng nghe mọi mong muốn, ý tưởng và ngân sách của khách hàng. Sau đó, tiến hành khảo sát thực tế khu đất, đánh giá các yếu tố địa chất, phong thủy để đưa ra giải pháp và ý tưởng sơ bộ tối ưu nhất.

- Triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc và nội thất: Đội ngũ kiến trúc sư sẽ phác thảo và hoàn thiện bản vẽ thiết kế (bao gồm cả bản vẽ 2D và 3D).

- Dự toán chi phí và lập kế hoạch thi công: Bóc tách chi tiết khối lượng công việc và vật tư, từ đó lập bảng dự toán chi phí minh bạch và kế hoạch thi công cụ thể.

- Triển khai thi công toàn diện: Hoàng Gia Ric thực hiện toàn bộ các gói thầu, từ gia cố nền đất, thi công phần thô, hoàn thiện nội - ngoại thất, cho đến sản xuất và lắp đặt nội thất theo yêu cầu.

Khi lựa chọn Hoàng Gia Ric, bạn sẽ được trải nghiệm một dịch vụ trọn vẹn từ A đến Z, không cần phải làm việc với bất kỳ đơn vị trung gian nào khác. Chúng tôi cam kết xây dựng và hoàn thiện tổ ấm trong mơ cho bạn cho đến khi "chìa khóa trao tay”, giúp bạn tối ưu hóa ngân sách.

Thực tế thi công xây nhà trọn gói biệt thự cổ điển .

Vì sao báo giá của Hoàng Gia Ric luôn cạnh tranh mà vẫn đảm bảo chất lượng?

Tại thị trường Hà Nội, có hàng trăm công ty xây nhà trọn gói. Hoàng Gia Ric đã từng bước khẳng định vị thế của mình nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn và chất lượng vượt trội. Được thành lập từ năm 2016, chúng tôi không chỉ sở hữu đội ngũ kiến trúc sư và kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao mà còn có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện các công trình phức tạp.

Một trong những yếu tố giúp Hoàng Gia Ric cạnh tranh về giá mà vẫn đảm bảo chất lượng là nhờ vào quy trình quản lý chi phí tối ưu. Đội ngũ kỹ sư công trường của chúng tôi bóc tách khối lượng và lập bảng dự toán chi phí một cách tỉ mỉ, chi tiết đến từng hạng mục. Báo giá này là tổng hợp chi phí của các gói thầu, được tính toán trên cơ sở là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Báo giá sẽ thống kê tất cả vật tư và khối lượng nhân công cần có để thực hiện xây dựng rõ ràng, minh bạch, giúp gia chủ dễ dàng kiểm soát ngân sách và không phải lo lắng về các chi phí phát sinh ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm lâu năm và mối quan hệ rộng rãi trong ngành, Hoàng Gia Ric am hiểu thị trường vật tư và có khả năng đàm phán để nhận được mức giá tốt nhất từ các nhà cung cấp uy tín. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm được chi phí đầu vào, từ đó đưa ra mức giá cạnh tranh cho khách hàng. Chúng tôi luôn đưa ra nhiều phương án vật tư phù hợp với từng ngân sách, từ bình dân đến cao cấp, giúp bạn có nhiều sự lựa chọn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Nhờ những yếu tố trên, Hoàng Gia Ric đã chinh phục được niềm tin của khách hàng không chỉ bằng chất lượng công trình mà còn bằng sự minh bạch, uy tín và giá cả hợp lý.

Hoàng Gia Ric đã từng bước khẳng định vị thế của mình nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn và chất lượng vượt trội .

Xây nhà trọn gói tại Hoàng Gia Ric là lựa chọn thông minh và hiệu quả, giúp bạn kiến tạo tổ ấm mơ ước một cách trọn vẹn và an tâm. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, báo giá minh bạch, cạnh tranh cùng cam kết chất lượng vượt trội, chúng tôi tin rằng sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn.

Thông tin liên hệ: Hoàng Gia Ric

- Địa chỉ: Số 32, Đường Louis 1, Louis City Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- E-mail: lienhe@hoanggiaric.net

- Điện thoại: 0968 850 856

- Website: https://hoanggiaric.net/

TĐ