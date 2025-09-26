Nhân dịp 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23/9/1975 - 23/9/2025); 20 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa (16/8/2005 - 16/8/2025):

Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Đức ngày càng bền chặt, phát triển

50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23/9/1975 - 23/9/2025) không chỉ là cột mốc lịch sử, đánh dấu nửa thế kỷ của tình hữu nghị, hợp tác Việt - Đức, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường 20 năm (16/8/2005 - 16/8/2025) xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa trong việc góp phần vun đắp cho tình hữu nghị trong thời kỳ đã qua, và cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa ký Biên bản hợp tác với các đối tác tại Cộng hòa Liên bang Đức (năm 2024). Ảnh: P.V

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức đã đánh một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đức. Trong lịch sử, dù hoàn cảnh có khác biệt, nhưng Việt Nam và Đức luôn thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau. Khi Nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước, thì ở lục địa châu Âu xa xôi, những người bạn Đức luôn thiện chí ủng hộ Việt Nam.

Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam - Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thời kỳ này, Đức hỗ trợ Việt Nam các dự án nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác xuất khẩu lao động và du học nghề, nghiên cứu sinh... Nhiều người sau khi trở về nước đã rất thành công, thành đạt trên nhiều lĩnh vực; trở thành các nhà khoa học đầu ngành, được giao những vị trí lãnh đạo, chủ chốt của đất nước; trở thành những doanh nhân thành đạt góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước ngày càng thịnh vượng.

Khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, quan hệ hai nước chuyển biến sâu sắc với việc ký kết nhiều hiệp định quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự hợp tác toàn diện. Năm 2011, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel, quan hệ Việt Nam - Đức bước sang giai đoạn phát triển mới với việc ký kết Tuyên bố chung Hà Nội về “Việt Nam và Đức - Đối tác chiến lược vì tương lai”. Quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, môi trường, năng lượng, chuyển đổi số..., với dòng vốn đầu tư từ Đức không ngừng gia tăng.

Tháng 11/2022, sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước có nhiều bước tiến mới với nền tảng dựa trên sự hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Đức đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 14 năm quan hệ đối tác chiến lược. Sự tin cậy lẫn nhau được củng cố qua các chuyến thăm giữa các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Đức trong những năm gần đây. Điển hình là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz (năm 2022) và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (năm 2024).

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đức là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược. Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á và đối tác lớn thứ 6 tại châu Á. Đến cuối năm 2023, Đức xếp thứ 17 trong số 146 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 463 dự án và tổng vốn đăng ký 2,68 tỷ USD. Đến nay có 530 doanh nghiệp Đức đã và đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn của Đức như: Siemens, Bosch và Deutsche Bank. Đức là một trong những nhà viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, đào tạo nghề gắn với phát triển bền vững và chính sách môi trường. Đức cam kết viện trợ không hoàn lại 64 triệu euro cho Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025.

Hợp tác văn hóa - xã hội giữa Việt Nam và Đức có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ năm 1955, với cầu nối đặc biệt được hình thành từ cộng đồng gần 200.000 người Việt Nam tại Đức và khoảng 100.000 người tại Việt Nam biết tiếng Đức. Hiệp định hợp tác văn hóa từ năm 1990 đã tạo nền móng cho các hoạt động giao lưu nghệ thuật, nghiên cứu ngôn ngữ và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Đức là lĩnh vực quan trọng được quan tâm nhất, phản ánh sự kết nối sâu sắc về kinh tế, văn hóa và xã hội giữa hai nước. Năm 2011, hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (nay là Bộ Nội vụ) và Cơ quan Lao động Liên bang Đức (BA), hướng tới các chương trình tuyển chọn và đào tạo lao động Việt Nam làm việc tại Đức, nhất là trong lĩnh vực điều dưỡng và các ngành, nghề kỹ thuật cao. Năm 2024, Thỏa thuận hợp tác lao động di cư được hai nước ký kết, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của hai quốc gia đối với lĩnh vực lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Đức cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các tổ chức giáo dục - đào tạo của Đức có mặt tại Việt Nam như: Trung tâm Việt Đức (VDZ), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Trường Đại học Việt - Đức (VGU), Trường Quốc tế Đức tại TP Hồ Chí Minh (IGS), không chỉ hỗ trợ giảng dạy tiếng Đức, trao đổi học thuật mà còn thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các tổ chức như: Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Viện Goethe, hiện nay có khoảng 7.500 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đức, góp phần tăng cường quan hệ song phương và đóng góp tích cực vào xã hội Đức.

Về môi trường, phát triển bền vững, từ năm 2020, Chính phủ Đức xác định Việt Nam là “đối tác toàn cầu” trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030, với trọng tâm hợp tác về đào tạo, tăng trưởng bền vững, khí hậu và năng lượng, môi trường và tài nguyên thiên nhiên cùng phòng, chống dịch bệnh. Đức đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam hơn 143,5 triệu euro trong giai đoạn 2022-2023, theo đó triển khai 78 dự án về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Hợp tác y dược giữa Việt Nam và Đức đạt nhiều kết quả trong chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu dược phẩm, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Các hoạt động hợp tác tiêu biểu như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 với các đối tác Đức. Đức hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế từ xa, xử lý rác thải y tế, trao đổi chuyên gia, đào tạo điều dưỡng viên sang Đức làm việc. Trong đại dịch COVID-19, Đức hỗ trợ Việt Nam hơn 12,5 triệu liều vắc-xin và thiết bị y tế.

Các đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức; Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa khóa IV (năm 2023). Ảnh: P.V

Quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh đã có những bước tiến nổi bật, trở thành trụ cột chính, quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt, từ ngày 6 đến 9/1/2022, lần đầu khinh hạm Bayern Hải Quân Đức với 232 thành viên đã cập cảng thăm Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng song phương, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Hợp tác tư pháp - pháp luật giữa Việt Nam và Đức bắt đầu từ năm 1996 và được củng cố qua Tuyên bố chung năm 2008. Tháng 4/2024, trong chuyến thăm Đức của Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam, lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết hợp tác, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực cán bộ pháp luật, đào tạo nghề tư pháp, chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.

Qua những sự kiện và minh chứng trên, tuy chưa đầy đủ nhưng đã khắc họa một bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đức đã vươn đến một tầm cao mới.

Ngày 9/9/2025, tại Thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Đức và lãnh đạo các cơ quan chức năng. Cùng với đó có rất nhiều các hoạt động giao lưu thắm tình hữu nghị hai nước. Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng và phát triển trong suốt 50 năm qua, tin tưởng rằng mối quan hệ Việt Nam - Đức sẽ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Đối với Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa, được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 2220/QĐ-CT, ngày 16/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức, với mục đích và nhiệm vụ là tuyên truyền, vận động, kết nối quan hệ giúp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Nhân dân CHLB Đức tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, đời sống kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật... của mỗi nước.

Trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành, hội luôn khẳng định vai trò là cầu nối trong việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, cán bộ đã học tập và lao động, công tác tại CHLB Đức. Tổ chức hội từng bước được mở rộng với nhiều hoạt động hữu nghị sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa như tham dự các diễn đàn, tọa đàm cơ hội đầu tư tại CHLB Đức; tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp đã từng học tập, công tác tại Đức; giúp đỡ, hợp tác giữa các hội viên trong sản xuất, kinh doanh...

Trong thời gian tới, hội tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện và bối cảnh mới, trên tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đức thật sát, đúng, trúng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội tiếp tục kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ là tiếp tục củng cố, mở rộng tổ chức của hội và phát triển các hoạt động thiết thực như trao đổi, cung cấp thông tin đến các đối tác; tọa đàm, giao lưu văn hóa giữa hai nước, nhằm góp phần củng cố và phát triển đối ngoại Nhân dân giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức. Đồng thời hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác ngoại giao Nhân dân bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế sẵn có của Thanh Hóa và CHLB Đức.

TS Nguyễn Ngọc Túy

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa