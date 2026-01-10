Giới thiệu đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 10/1, dưới sự chủ trì và điều hành của các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác để giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy đã tiến hành các bước quy trình để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác để giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, cơ quan Tỉnh ủy giới thiệu 14 người gồm:

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh;

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán;

Các đồng chí: Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Văn Toàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Minh Hoàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Nguyễn Trọng Xuân, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị biểu quyết thông qua giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết thống nhất cao đối với các đồng chí được giới thiệu ứng đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng để bảo đảm tiến độ, chất lượng các bước tiếp theo trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Quá trình triển khai phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Minh Hiếu