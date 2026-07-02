Tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1546/QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 sẽ được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30/9/2026.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025./.

Theo TTXVN