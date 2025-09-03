Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh giỏi chuyên môn, giàu y đức

Hơn 20 năm gắn bó với ngành y, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thanh Hóa không chỉ mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng y tế, trở thành tấm gương sáng về y đức và sự cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh (bên phải) cùng đồng nghiệp thực hiện ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sinh ra và lớn lên tại phường Hạc Thành, ngay từ nhỏ Lê Thế Anh đã ước mơ được trở thành bác sĩ để giúp đỡ và chữa bệnh cho những người dân quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, năm 2004, bác sĩ Thế Anh về công tác tại Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình công tác, bác sĩ đã từng bước tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân trong lĩnh vực chuyên môn và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, hoàn thành nhiều chương trình đào tạo về can thiệp tim mạch tại các bệnh viện, trung tâm tim mạch trong và ngoài nước như Malaysia, Singapore, Đức... Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, năm 2022, bác sĩ Thế Anh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Nội Tim mạch tại Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

Khoa Nội Tim mạch, BVĐK tỉnh Thanh Hóa là một khoa lâm sàng chuyên sâu với chức năng thu dung điều trị các bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch cho Nhân dân trong tỉnh với nhiều ca bệnh nặng, nhiều bệnh lý tim mạch diễn biến đột ngột. Dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Lê Thế Anh, Khoa Nội tim mạch đã làm chủ và triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, tiệm cận với trình độ của các bệnh viện tuyến Trung ương. Trong đó, nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp đã được thực hiện thường quy như: Chụp và can thiệp động mạch vành, thăm dò điện sinh lý tim, điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng Radio, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, cấy máy ICD, nong và đặt Stent động mạch ngoại vi, đặt stent Graft động mạch chủ, bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ, kỹ thuật đặt Filter tĩnh mạch chủ dưới... Đây là những kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, đòi hỏi ê-kíp thực hiện không chỉ có chuyên môn giỏi, tay nghề vững vàng mà còn cần sự chính xác, kinh nghiệm lâm sàng phong phú và khả năng xử trí linh hoạt các tình huống phức tạp trong quá trình can thiệp. Quá trình công tác, bác sĩ Lê Thế Anh đã làm “hồi sinh” nhịp đập hàng nghìn ca mắc các bệnh lý về tim mạch, nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch, phức tạp đã được cứu sống và phục hồi tốt, không phải chuyển tuyến, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh chia sẻ: “Gắn bó với nghề thầy thuốc, tôi luôn thực hiện phương châm lấy người bệnh là trung tâm, luôn đặt y đức lên hàng đầu và xem người bệnh như chính người thân của mình. Ngoài ra, tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn công việc để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Luôn trăn trở với những nỗi đau, nỗi lo của người bệnh và gia đình bệnh nhân, bác sĩ Thế Anh đã nghiên cứu thành công nhiều phương pháp khoa học và ứng dụng thành công trong khám, chữa bệnh như: “Đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”, “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thăm dò điện sinh lý tim để chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng có tần số Radio tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa”... Đặc biệt, anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo với sáng kiến “Đánh giá hiệu quả của phác đồ Troponin I 0/1h trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST không chênh lên tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa”. Các đề tài của bác sĩ Thế Anh đều xuất phát từ thực tiễn điều trị và đã đưa ra những giải pháp mới, cải tiến quy trình điều trị, nhằm rút ngắn thời gian phục hồi, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa, bác sĩ Thế Anh còn tích cực chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới như: Chuyển giao về cấp cứu tim mạch, dạy các lớp về điện tâm đồ, chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho BVĐK Hợp Lực, chuyển giao kỹ thuật can thiệp laser tĩnh mạch cho BVĐK Phúc Thịnh... Đặc biệt, bác sĩ Thế Anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bác sĩ trẻ, góp phần đào tạo cho thế hệ kế cận để họ tiếp nối sứ mệnh chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng.

Với những đóng góp công sức, trí tuệ, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh, ngành y tế tặng nhiều Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Anh là bác sĩ hàng đầu về tim mạch ở tỉnh và là tấm gương sáng, người thầy thuốc mẫu mực, giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Thanh Huê