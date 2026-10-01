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Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 526B

Nhã Mai
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(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, tuyến Đường tỉnh 526B đoạn qua xã Triệu Lộc có nhiều xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng lưu thông, gây bụi bặm ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 526B

Thời gian gần đây, tuyến Đường tỉnh 526B đoạn qua xã Triệu Lộc có nhiều xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng lưu thông, gây bụi bặm ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 526B

Xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 526B.

Tại đoạn Đường tỉnh 526B qua thôn Đại Sơn (xã Triệu Lộc), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng qua lại, xe đi tới đâu cuốn theo từng đám mây bụi tới đấy. Người dân sinh sống hai bên đường phải tưới nước thường xuyên để chống bụi bay vào nhà.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 526B

Người dân trên tuyến Đường tỉnh 526B tưới nước để chống bụi bay vào nhà.

Không chỉ bụi mà nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn khi lòng đường hẹp, phương tiện tham gia giao thông đông, lái xe đi với tốc độ cao. Người dân cho biết, đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 526B

Mỗi lần xe chạy qua là bụi bay mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Được biết, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhưng chưa được giải quyết.

Nhã Mai

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#Mất an toàn giao thông #ATGT #tuyến đường tỉnh #tiềm ẩn nguy cơ #Vật liệu xây dựng #Ô nhiễm môi trường #Chính quyền địa phương #Lực lượng chức năng #Tai nạn giao thông #Xe ô tô

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