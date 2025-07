Nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường giao thông nông thôn

Hiện nay, nhiều tuyến đường liên xã, thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường này vẫn còn khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Lực lượng Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra, nhắc nhở hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường.

Những năm gần đây, số lượng phương tiện giao thông ở khu vực nông thôn tăng nhanh. Trong khi, trên thực tế ở khu vực nông thôn có nhiều đường ngang, đường nhánh, che khuất tầm nhìn. Ngoài ra, hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm tại những đoạn đường giao nhau giữa các tuyến đường còn thiếu; tình trạng họp chợ, dựng xe, biển quảng cáo... lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông...

Tại các tuyến đường liên xã, thôn, chúng ta không khó bắt gặp tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm, như: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định... Ngoài ra, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT ở một số địa phương chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Mặt khác, việc người dân sử dụng các loại xe tự chế, xe không đảm bảo điều kiện an toàn chở hàng hóa khiến nguy cơ mất an toàn giao thông ở khu vực nông thôn trở nên phức tạp.

Theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, trong 6 tháng năm 2025, các tuyến đường nội thôn trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, chiếm 13,4% về số vụ toàn tỉnh, làm 32 người chết, chiếm 14,3% số người chết; làm bị thương 39 người, chiếm 13,5% số người bị thương. Trên các tuyến đường liên huyện, liên xã xảy ra 39 vụ, chiếm 9,9% về số vụ toàn tỉnh, làm 21 người chết, chiếm 9,3% số người chết, làm 30 người bị thương, chiếm 13% người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn được các ngành chức năng xác định là do vi phạm tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, do thiếu chú ý quan sát, vượt sai quy định, đi bộ qua đường sai quy định, dừng đỗ xe không đảm bảo an toàn, không đi bên phải theo chiều đi...

Trước thực trạng trên, ngay sau khi sáp nhập, công an các xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông liên thôn, xã. Trong đó, lực lượng công an xã tập trung xử lý các phương tiện vi phạm theo quy định; tình trạng xe mô tô đậu đỗ không đúng quy định gây cản trở giao thông trên các tuyến đường, khu vực trường học, cổng chợ nơi tập trung đông người... Đồng thời, ra quân kiểm tra, tuyên truyền và xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường trục chính và khu dân cư...

Theo Thiếu tá Lê Xuân Thạch, Phó trưởng Công an xã Hoằng Lộc: “Trong quá trình tuần tra kiểm soát, công an xã đã tập trung xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm gây cản trở giao thông, mất mỹ quan khu vực. Hướng dẫn các hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm quy định về hành lang giao thông và giữ gìn vệ sinh chung. Cùng với đó, nhắc nhở, tuyên truyền người dân, các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, để vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Công an xã xác định đây là hoạt động thường xuyên, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong Nhân dân, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông khu vực nông thôn”.

Bài và ảnh: Hải Đăng