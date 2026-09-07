Tích cực sản xuất rau xanh phục vụ thị trường

Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung rau xanh do đợt mưa kéo dài cách đây hai tuần, nông dân các vùng sản xuất rau màu trong tỉnh đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, đưa các giống rau ngắn ngày vào gieo trồng.

Nông dân xã Thiệu Hóa chăm sóc diện tích rau mới trồng lại sau mưa.

Tranh thủ trời nắng ráo, bà Lê Thị Hương ở xã Thiệu Hóa vừa chăm sóc diện tích rau cải mới cấy lại sau mưa, vừa cải tạo đất để tiếp tục gieo trồng thêm những loại rau khác.

Bà Hương chia sẻ: “Đất sau lũ chai cứng, thiếu dưỡng chất nên tôi phải kết hợp nhiều cách để cải tạo lại, sau đó mới gieo những loại rau ngắn ngày để kịp bán cho người dân”.

Cách ruộng của bà Hương không xa, bà Nguyễn Thị Thanh cũng đang chăm sóc luống rau vừa gieo được một tuần.

“Ngay sau khi nước rút, gia đình tôi đã cày lại đất, bón lót phân, gieo giống. Rau lứa trước chết hết sau mưa, nên phải nhanh chóng tái sản xuất để ổn định thu nhập”, bà Thanh cho biết.

Nông dân vùng sản xuất rau phường Đông Quang tích cực chăm sóc rau để sớm cung cấp cho thị trường.

Cuối tháng 8 vừa qua, đợt mưa lớn kéo dài đã làm nhiều diện tích đất sản xuất rau màu trong tỉnh bị ngập úng gây thiếu hụt nguồn cung cho thị trường, đẩy giá rau xanh tăng cao.

Ngay sau khi thời tiết ổn định, chính quyền địa phương các vùng sản xuất rau đã tuyên truyền, vận động các hộ dân, hợp tác xã nhanh chóng khôi phục sản xuất, linh hoạt chuyển đổi gieo trồng các loại rau ngắn ngày để kịp cung cấp cho thị trường.

Nông dân làm giàn chăm sóc bí.

Tại xã Hoa Lộc - một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn của tỉnh, hơn 1 tuần nay các hợp tác xã và hộ dân đã gieo trồng lại được trên 80% diện tích rau bị thiệt hại. Không khí sản xuất trên các cánh đồng rau nhộn nhịp hơn cả.

Đại diện HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, xã Hoa Lộc cho biết: "Theo chỉ đạo của xã, ngay sau mưa, các thành viên trong HTX đã khẩn trương dọn dẹp lại diện tích rau bị hỏng, làm đất, gieo giống lại. Mặc dù thị trường đang thiếu hụt rau xanh, giá cao, nhưng HTX vẫn thực hiện luân canh các loại rau, tránh tình trạng thu hoạch ồ ạt, mất giá. Chúng tôi vẫn tập trung dùng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc rau để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng”.

Hiện nay, các vùng chuyên sản xuất rau xanh thuộc các xã như Hoằng Giang, Hoa Lộc, Thiệu Hóa... nông dân đang gieo trồng lại các giống rau ngắn ngày như cải, mồng tơi, rau muống, rau gia vị các loại... Theo các hộ trồng, nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 2-3 tuần nữa, các loại rau xanh sẽ đủ nguồn cung cho thị trường, giá bình ổn trở lại.

Không chỉ tập trung sản xuất ngoài đồng, các hộ dân còn gieo trồng rau xanh ở vườn nhà.

Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các địa phương đã khuyến khích nông dân sản xuất rau theo quy hoạch và nhu cầu thị trường nhằm tránh tình trạng dư thừa. Đồng thời, tăng cường canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP để cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho người dân.

Hương Hạnh