Thủy điện Trung Sơn chủ động vận hành an toàn hồ chứa mùa mưa bão

Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Cùng với duy trì sản xuất điện ổn định, đơn vị chú trọng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp phía hạ du.

Nhà máy thủy điện Trung Sơn xả lũ điều tiết mực nước hồ theo quy trình.

Lưu vực hồ thủy điện Trung Sơn có địa hình dốc, hệ thống khe suối phân bố khá dày. Khi xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nước từ các sườn núi và khe suối tập trung nhanh về dòng chính sông Mã, khiến lưu lượng nước về hồ có thể tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dự báo, theo dõi và vận hành hồ chứa, nhất là trong những thời điểm xuất hiện mưa lũ lớn.

Xác định an toàn công trình và vùng hạ du là yêu cầu hàng đầu, nhà máy đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ; tổ chức theo dõi liên tục diễn biến khí tượng, thủy văn, lượng mưa trên lưu vực, lưu lượng nước về hồ và mực nước hồ. Các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn được cập nhật thường xuyên để phục vụ tính toán, xây dựng phương án vận hành phù hợp với từng tình huống.

Cùng với đó, việc điều tiết hồ chứa được thực hiện nghiêm theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/2/2018. Công ty đồng thời duy trì phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, theo dõi diễn biến mưa lũ, bảo đảm các quyết định điều tiết vừa tuân thủ quy trình, vừa sát với tình hình thực tế.

Ông Lê Tấn Duy, Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, TSHPCo, cho biết: “Trong mùa mưa bão, yêu cầu quan trọng nhất là phải theo dõi sát diễn biến khí tượng, thủy văn và chủ động trong mọi tình huống. Công ty thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, tính toán điều tiết trên cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, hạn chế ảnh hưởng đến vùng hạ du; đồng thời sử dụng hợp lý nguồn nước để phục vụ phát điện và đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Nhờ chủ động trong công tác vận hành, điều tiết, nguồn nước về hồ được khai thác khá hiệu quả cho sản xuất điện. 7 tháng năm 2026, nhà máy đã sản xuất 425 triệu kWh điện, vượt 12% kế hoạch được giao; đồng thời duy trì lưu lượng nước cấp cho hạ du theo đúng quy trình được phê duyệt".

Cùng với vận hành hồ chứa, việc bảo đảm độ tin cậy của các tổ máy phát điện được đặc biệt chú trọng. Bộ phận vận hành, sửa chữa của nhà máy đã tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng thiết bị, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để xử lý, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố. Công tác kiểm tra tập trung vào các thiết bị, hệ thống có yêu cầu cao về an toàn, bảo đảm các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng, vận hành ổn định khi được huy động. Từ đầu năm đến nay, nhà máy không xảy ra sự cố thiết bị, duy trì hoạt động sản xuất điện an toàn, liên tục.

Trước cao điểm mùa mưa bão, công ty đã phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra các tuyến dòng chảy thoát lũ, rà soát những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước và phát hiện các nguy cơ mất an toàn tại các vị trí ven sông Mã; phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động gia cố, di dời nhà cửa, tài sản khỏi những vị trí nguy hiểm.

Trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, việc vận hành an toàn, khoa học các hồ thủy điện không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động sản xuất điện mà còn gắn trực tiếp với an toàn công trình, đời sống, sản xuất của người dân vùng hạ du. Với phương châm chủ động phòng ngừa, tuân thủ nghiêm quy trình và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, TSHPCo đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành hồ chứa an toàn trong mọi tình huống; đồng thời điều tiết, sử dụng hợp lý nguồn nước, góp phần bảo đảm cung ứng điện, cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu tác động của thiên tai đối với khu vực hạ du.

Bài và ảnh: Bách Nguyên