Thủy điện Cẩm Thủy 1 vận hành xả nước điều tiết hồ chứa từ 21 giờ ngày 10/7

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) vừa có thông báo về việc vận hành xả nước điều tiết hồ chứa Thủy điện Cẩm Thủy 1 nhằm bảo đảm an toàn công trình và duy trì mực nước hồ theo quy định.

Ảnh minh họa.

Theo thông báo, thời gian dự kiến vận hành xả nước bắt đầu từ 21 giờ ngày 10/7/2026 và kết thúc vào 19 giờ 30 phút ngày 18/7/2026.

Lưu lượng xả dự kiến từ 900 m3/s đến 1.700 m3/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ; tổng lưu lượng xả về hạ du cũng dao động trong khoảng từ 900 m3/s đến 1.700 m3/s.

Việc vận hành được thực hiện theo Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Cẩm Thủy 1 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Trước khi xả nước 30 phút, nhà máy sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng 3 hồi còi, mỗi hồi kéo dài 20 giây, cách nhau 10 giây.

Intracom đề nghị UBND các xã dọc sông Mã gồm: Thiệu Quang, Yên Trường, Quý Lộc, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân và Cẩm Vân khẩn trương thông báo đến người dân chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi và các công trình ven sông.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá hoặc hoạt động tại các khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở hoặc đã cắm biển cảnh báo lũ.

Công ty cũng đề nghị các địa phương vùng hạ du chủ động xây dựng phương án ứng phó, sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong thời gian nhà máy vận hành xả nước điều tiết hồ chứa.

LP