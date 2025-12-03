Thưởng thức ly cà phê trứng Việt Nam phong vị Tonkin Coffee

Cà phê trứng không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn là một phần của văn hóa ẩm thực Hà Nội, nơi vị cà phê đậm hòa cùng lớp trứng béo mịn tạo nên một cảm giác rất riêng. Tại Tonkin Coffee, hương vị ấy được thể hiện theo cách nhẹ nhàng và tinh tế hơn, mang lại cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ khác biệt để ghi nhớ.

Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá ly cà phê trứng mang phong vị Tonkin Coffee và gợi ý cách thưởng thức để cảm nhận trọn vẹn món quà truyền thống này.

Tonkin Coffee - Khoảng lặng mang hồn Hà Nội giữa Sài Gòn

Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, Tonkin Coffee hiện lên như một nơi dừng chân bình yên, mang trọn hồn cốt Hà Nội với những nét văn hóa và tinh thần xưa. Đây không chỉ là một quán cà phê mà còn là không gian lưu giữ và tôn vinh di sản, tạo nên trải nghiệm thưởng thức cà phê chậm rãi, đầy hoài niệm.

Kiến trúc và không gian mang dấu ấn Hà Nội

Bước vào Tonkin Coffee, bạn như lạc vào những quán cà phê cổ Hà Nội với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Đông Dương và nghệ thuật dân gian:

- Không gian hoài cổ: Nội thất vintage, tông màu ấm áp, ánh sáng vàng dịu nhẹ mang đến cảm giác thân thuộc và thư thái.

- Điểm nhấn văn hóa: Mỗi góc quán đều được trang trí bằng các hiện vật truyền thống như mặt nạ dân gian, tranh cổ và vật dụng thủ công, giúp khách cảm nhận giá trị văn hóa Việt Nam ngay trong từng chi tiết.

Văn hóa cà phê chậm – thưởng thức từng khoảnh khắc

Tonkin tạo ra bầu không khí tĩnh lặng, nơi thời gian như trôi chậm lại. Mọi thứ từ khâu rang xay, pha chế đến phục vụ đều diễn ra cẩn trọng, khuyến khích khách ngừng lại, hít thở và tận hưởng trọn vẹn hương vị. Không gian tại đây chính là một “nơi trú ẩn bình yên”, giúp khách tạm quên đi căng thẳng, tìm lại sự cân bằng và thư thái trong tâm hồn.

Ba chi nhánh - Ba trải nghiệm riêng

Tonkin Coffee tự hào có ba chi nhánh tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở Quận 1, mỗi nơi mang đến một trải nghiệm độc đáo, phục vụ các nhu cầu khác nhau của giới mộ điệu cà phê:

- Tonkin Coffee (91 Lý Tự Trọng): Chi nhánh đầu tiên của Tonkin Coffee, nơi bắt đầu hành trình đưa cà phê trứng Hà Nội đến với Sài Gòn. Quán mang phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên một không gian gần gũi nhưng vẫn sống động giữa trung tâm TP.HCM. Đây là nơi thường xuyên tràn ngập tiếng cười và cuộc trò chuyện, lý tưởng để thưởng thức cà phê trứng và tận hưởng những phút giây thân mật bên bạn bè.

- Tonkin Garden Café (135/50 Trần Hưng Đạo): Mang đến không gian sân vườn yên tĩnh và thoáng đãng, phù hợp cho những ai muốn tận hưởng không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên.

- Tonkin Egg Coffee (1 Lê Thị Riêng): Chi nhánh này mang đến không gian ấm cúng với tông màu đỏ – vàng nổi bật, tạo cảm giác thân thiện và dễ chịu. Nơi đây phù hợp để ghé qua bất cứ lúc nào, dừng chân thư giãn, nhâm nhi đồ uống yêu thích và tận hưởng không khí nhẹ nhàng giữa trung tâm thành phố.

Tonkin Coffee không chỉ bán cà phê, mà còn bán ký ức, văn hóa, và sự an yên. Hãy ghé thăm để tự mình cảm nhận trọn vẹn hương vị hoài niệm này.

Cà phê trứng: Sự giao hòa giữa truyền thống và nhịp sống mới

Cà phê trứng là một trong những món uống gắn liền với Hà Nội. Tại Tonkin Coffee, hương vị quen thuộc ấy được thể hiện theo cách chỉn chu và hiện đại hơn, vẫn giữ nét xưa nhưng mang đến cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn trong từng ngụm.

Nền cà phê được chiết xuất theo kỹ thuật hiện đại

Hương vị của ly cà phê trứng tại Tonkin được xây dựng từ chất lượng hạt cà phê và cách chiết xuất chuyên nghiệp.

- Robusta tuyển chọn: Hạt cà phê được chọn từ những dòng Robusta chất lượng cao, có hương thơm rõ rệt, vị đậm nhưng dịu, phù hợp để kết hợp với lớp kem trứng phía trên.

- Chiết xuất bằng máy: Cà phê được chiết xuất bằng máy chuyên dụng, giúp thu được dòng cà phê cô đặc, đậm vị, thơm tròn và đạt độ sánh mịn tự nhiên.

- Hương vị hài hòa: Phần cà phê nền giữ được hương vị của hạt, xen chút béo nhẹ và vị đắng dịu, làm điểm tựa hoàn hảo cho lớp kem trứng.

Lớp kem trứng mềm mịn nhẹ nhàng như kem sữa trứng

Lớp kem trứng là phần mang đến dấu ấn riêng cho món uống này.

- Kết cấu mềm và thoáng: Kem trứng được đánh theo tỉ lệ và kỹ thuật phù hợp, tạo độ mịn, nhẹ, không quá ngọt và không gây cảm giác nặng vị.

- Độ béo vừa phải: Kem giữ độ béo dễ chịu để khi hòa cùng cà phê vẫn giữ được sự thanh thoát, không gây ngấy.

- Sự hòa quyện tinh tế: Khi hai phần hòa vào nhau, ly cà phê trứng mang đến cảm giác ấm mát xen kẽ, vị đậm, dịu cân bằng, tạo nên trải nghiệm thưởng thức tròn đầy và rất riêng của Tonkin.

Trải nghiệm thưởng thức theo cách riêng

Tại Tonkin Coffee, bạn được thoải mái chọn cách cảm nhận hương vị cà phê trứng theo sở thích của mình.

Espresso và kem trứng được mang ra trong hai ly tách biệt, để bạn dễ dàng bắt đầu bằng việc nếm thử vị cà phê nguyên chất. Sau đó, bạn có thể từ từ rót espresso vào kem trứng, nhiều hay ít tùy theo khẩu vị đầy ly để hương vị rõ nét hơn, hoặc chỉ một phần để giữ lại sự nhẹ nhàng.

Cách thưởng thức này tạo nên sự gần gũi, tự nhiên và giúp bạn tìm được sự kết hợp hợp ý nhất cho riêng mình.

Khám phá thực đơn phong phú tại Tonkin Coffee

Tonkin Coffee không chỉ gây ấn tượng với món cà phê trứng đặc trưng, mà còn mang đến một thực đơn đa dạng gợi nhớ những hương vị quen thuộc của người Việt hôm nay. Tại đây, mỗi vị khách đều có thể dễ dàng tìm thấy thức uống hợp với sở thích và thói quen của mình.

Thực đơn mang đậm dấu ấn Việt

Thực đơn tại Tonkin hòa quyện giữa hương vị truyền thống và những sáng tạo nhẹ nhàng, phù hợp với gu thưởng thức hiện đại:

- Cà phê Muối: Được lấy cảm hứng từ miền Trung, cà phê muối tại Tonkin mang vị cà phê đậm đà kết hợp lớp kem muối mềm mượt, hài hòa, dễ uống và tinh tế.

- Nâu Tonkin: Một lựa chọn đặc biệt dành cho người ưa thích hương vị cà phê thuần túy pha thêm chút béo nhẹ, đem lại cảm giác ấm áp, dễ chịu mà vẫn giữ được nét truyền thống gần gũi.

- Cà phê dừa / Trà xanh dừa: Sự kết hợp giữa cốt dừa béo nhẹ và trà xanh thanh mát, hoặc cà phê thơm nồng mang lại cảm giác dịu mát và sảng khoái, rất phù hợp cho những ngày nóng hoặc khi bạn muốn tìm một thức uống nhẹ nhàng.

Lựa chọn phù hợp chế độ ăn và sở thích riêng

Tonkin cũng dành sự quan tâm cho những khách chuộng thức uống thuần thực vật. Bạn có thể chọn thay sữa bằng sữa yến mạch để ly cà phê trở nên nhẹ nhàng hơn mà vẫn giữ được hương thơm đặc trưng. Một vài món được điều chỉnh theo hướng thực vật cũng luôn sẵn sàng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn mà không lo bỏ lỡ hương vị yêu thích.

Tonkin Coffee – Khoảnh khắc chậm rãi giữa nhịp sống hối hả

Tonkin Coffee không chỉ là nơi để thưởng thức một ly nước mát hay chụp vài tấm hình đẹp. Đây là không gian lưu giữ ký ức, văn hóa và những phút giây an yên giữa nhịp sống vội vã. Dù là cà phê trứng hay bất kỳ món đặc trưng nào, mỗi ly nước ở Tonkin đều mang đến trải nghiệm chậm rãi và nhẹ nhàng, như một khoảng nghỉ hiếm hoi trong ngày.

Khi ghé Tonkin, bạn có thể chọn cho mình một góc nhỏ, ngồi xuống và hít thở thật sâu. Hãy thưởng thức từng ngụm một cách thong thả để cảm nhận trọn vẹn hương vị Việt Nam tinh tế, và biết đâu, bạn sẽ mang theo một ký ức đẹp cho riêng mình.

Tonkin Coffee

Tonkin Specialty Coffee

- Add: 91 Ly Tu Trong St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 086 799 0125

- Website: https://tonkin.coffee/

Tonkin Garden Cafe

- Add: 135/50 Tran Hung Dao St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 087 992 4691Tonkin Egg Coffee

- Add: 1 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 0815 841 909