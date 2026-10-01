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Khoa học - Công nghệ

Thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Kim Dung
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2026 với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Sáng 1/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2026 với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Các đại biểu dự hội nghị.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội - Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, hội nghị tập trung trao đổi nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2026; đồng thời trao đổi về việc thực hiện các kiến nghị được nêu tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của 14 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất những bài toán thực tiễn về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Đại diện doanh nghiệp trao đổi về ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội nghị, 7 tham luận được trình bày, tập trung chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong một số lĩnh vực; nêu nhu cầu, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Nội dung được các doanh nghiệp quan tâm là tăng cường kết nối với cơ quan quản lý và các tổ chức hỗ trợ; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, qua đó đưa các giải pháp khoa học, công nghệ sát hơn với nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hội nghị, cơ quan quản lý có thêm cơ sở tiếp nhận, tổng hợp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp. Qua đó, góp phần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Kim Dung

Từ khóa:

#Văn phòng UBND tỉnh #Đổi mới sáng tạo #Hiệp hội Doanh nghiệp #Cộng đồng doanh nghiệp #Khoa học công nghệ #VCCI #khoa học và công nghệ #Thanh hóa #Ứng dụng #Cơ quan quản lý

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