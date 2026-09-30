INNOVATION DAY 2026: Đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển toàn xã hội

Tại buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra vào sáng 30/9, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo cho biết, ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 (INNOVATION DAY) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chia sẻ về ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy sáng tạo toàn dân, toàn diện, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng, ban hành cơ chế chính sách đến triển khai thực thi đổi mới sáng tạo thực chất thành động lực quan trọng trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với chủ đề là “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển toàn xã hội,” ông Nguyễn Mai Dương nhấn mạnh chủ đề được đúc kết từ quá trình tham mưu, bám sát các chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo 57.

Đặc biệt, tại Thông báo kết luận số 134 ngày 2/8/2026 của Văn phòng Trung ương về phiên họp Ban Chỉ đạo 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo rõ: Phải chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo toàn xã hội.

Tinh thần chỉ đạo này đã được cụ thể hóa thành quyết tâm đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội, không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của các nhà khoa học, viện nghiên cứu hay các doanh nghiệp công nghệ.

Trong dòng chảy đó, mỗi người dân đều là một chủ thể sáng tạo, mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển, mỗi cán bộ phải có duy trì tư duy kiến tạo phát triển và mỗi ban, Bộ, ngành, địa phương phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách, xây dựng một xã hội học tập, xã hội sáng tạo và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo sâu rộng trong cộng đồng.

Đây cũng là thông điệp để mỗi Bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, đại học, doanh nghiệp và cộng đồng người dân cả nước hưởng ứng tham gia trong quá trình triển khai, tổ chức các hoạt động tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì triển khai 3 trụ cột hoạt động trọng tâm.

Thứ nhất là lễ mít tinh trọng thể và công bố các kết quả vinh danh quy mô quốc gia. Buổi lễ sẽ lan tỏa các câu chuyện truyền cảm hứng từ những tập đoàn kinh tế lớn, các chuyên gia, nhà khoa học kiều bào ở nước ngoài, cho đến những doanh nghiệp công nghệ Việt vươn tầm quốc tế và các dự án sáng tạo tiềm năng của sinh viên.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ chính thức công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Được Chính phủ giao thực hiện thường xuyên từ năm 2023, PII là bức tranh toàn cảnh phản ánh hiện trạng, năng lực của các tỉnh, thành phố, giúp các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng cơ chế chính sách, khai thác triệt để tiềm năng phát triển kinh tế dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành trao Giải thưởng Sáng kiến Khoa học 2026 nhằm tôn vinh các nhà sáng chế không chuyên có sản phẩm ứng dụng thực tiễn cao, cùng Giải thưởng Sách Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 nhằm ghi nhận các tác phẩm có giá trị nâng cao dân trí và cổ vũ phong trào nghiên cứu trong nhân dân.

Thứ hai là Diễn đàn Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Diễn đàn sẽ đi sâu vào các bài toán mang tính thực tiễn cao. Ở mảng khoa học công nghệ, các báo cáo sẽ tập trung vào nhóm công nghệ chiến lược, nơi các doanh nghiệp đầu ngành đang định hình hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) và làm chủ sản phẩm.

Ở mảng đổi mới sáng tạo, các chuyên gia sẽ mổ xẻ các công cụ tài chính hỗ trợ đổi mới sáng tạo và bài học thực tế từ các doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ thành công. Riêng mảng chuyển đổi số sẽ dành thời lượng làm rõ việc triển khai Khung kiến trúc số 1.0 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thứ ba là Không gian triển lãm công nghệ quy mô trên 100 gian hàng. Khu vực triển lãm có sự tham gia của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và trong nước cùng sự tham gia của các định chế tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng. Sự hiện diện song hành này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán tiếp cận vốn, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các sự kiện chính, ngày hội còn mở rộng với các diễn đàn chuyên sâu bên lề như Diễn đàn ngành ngân hàng và Diễn đàn về đổi mới sáng tạo của tiểu vùng sông Mê Kông.

Có thể thấy, việc tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ tạo một dấu mốc thường niên để tôn vinh các sáng kiến, công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đưa quan điểm coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trở thành những hoạt động, kết nối và kết quả cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội./.

Theo TTXVN