Thọ Phú tạo chuyển biến từ Nghị quyết số 57-NQ/TW

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang từng bước đi vào thực tiễn ở xã Thọ Phú bằng những việc làm cụ thể, từ xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính đến phát triển kỹ năng số, dữ liệu số và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Những kết quả bước đầu đã, đang tạo nền tảng để địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình dịch vụ công lưu động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn xã Thọ Phú.

Chuyển biến từ chính quyền số

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) là động lực quan trọng cho phát triển, ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, xã Thọ Phú đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 và các nhiệm vụ CĐS. Cùng với đó, địa phương kiện toàn các tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, văn bản điện tử và hội nghị trực tuyến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Từ sự chủ động đó, hạ tầng và các điều kiện phục vụ CĐS từng bước được củng cố. Hiện cơ quan UBND xã được kết nối 100% mạng lan, internet và wifi; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 100%, 5G khoảng 40%. Xã bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và CĐS; duy trì 20 tổ công nghệ số cộng đồng với 60 thành viên. Các lớp tập huấn, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai nhằm từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và người dân.

Dấu ấn rõ nét hơn cả là CĐS đã gắn trực tiếp với cải cách hành chính và hoạt động của bộ máy chính quyền. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến của xã đạt 99,7%, hồ sơ được số hóa đạt 99,97%; tất cả văn bản điện tử, trừ văn bản mật, được ký số. Toàn bộ cán bộ, công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ và chứng thư số phục vụ công việc. Đặc biệt, mục tiêu cuối cùng của CĐS được Thọ Phú xác định không chỉ là hiện đại hóa bộ máy mà phải mang lại thuận lợi thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, địa phương từng bước đưa công nghệ mới vào hỗ trợ hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Trí tuệ nhân tạo (AI) bước đầu được ứng dụng hỗ trợ giải quyết công việc hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân.

Từ những thao tác trên môi trường điện tử đến cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ, CĐS đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở. Quan trọng hơn, hiệu quả của công nghệ được đo bằng sự thuận tiện của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, qua đó hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và gần dân hơn.

Lan tỏa chuyển đổi số

Nếu chính quyền số tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý, điều hành thì dữ liệu số và các tiện ích số đang từng bước đưa Nghị quyết số 57 đến gần hơn với đời sống người dân Thọ Phú.

Trong triển khai Đề án 06 và xây dựng dữ liệu số, xã đã hoàn thành làm sạch 100% dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, 91,28% dữ liệu đất đai; kích hoạt 2.245 tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và tích hợp gần 6.000 tài khoản an sinh xã hội lên nền tảng số. Việc từng bước chuẩn hóa, kết nối dữ liệu không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số thuận lợi hơn.

CĐS cũng dần hiện diện trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Khoảng 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đã tham gia các nền tảng thương mại điện tử; 48% người dân thực hiện mua sắm trực tuyến. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% trường học triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt; ngành y tế và giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và khám, chữa bệnh.

Để công nghệ thực sự đến được với từng người dân, vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng ngày càng được chú trọng. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và các nền tảng số. Việc gắn CĐS với phong trào “Bình dân học vụ số” cũng hướng đến giải quyết một trong những yêu cầu quan trọng ở cơ sở, đó là không chỉ đầu tư công nghệ mà phải giúp người dân biết sử dụng và thụ hưởng những tiện ích mà công nghệ mang lại.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CĐS ở Thọ Phú vẫn còn những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chưa đồng bộ; chất lượng

internet ở một số khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu... Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai đồng đều các nhiệm vụ CĐS từ xã xuống cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Thọ Phú Lê Tiến Dũng cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định CĐS là nhiệm vụ thường xuyên của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiện toàn các tổ công nghệ số cộng đồng tại 20 thôn, lấy công an và đoàn thanh niên làm lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân; đồng thời huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao kỹ năng số. Quá trình thực hiện phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả”, qua đó tạo chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bài và ảnh: Trường Giang