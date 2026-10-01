Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay thẳng hằng ngày Hà Nội - Hồng Kông

Ngày 30/9, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hồng Kông, khai thác hằng ngày với một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đây là đường bay thứ hai của hãng kết nối Việt Nam với Hồng Kông (Trung Quốc), tiếp nối đường bay Phú Quốc - Hồng Kông, góp thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa thủ đô Việt Nam và một trong những trung tâm tài chính, thương mại sôi động nhất châu Á.

Kết nối trực tiếp Hà Nội - Hồng Kông

Chuyến 9G530 khởi hành từ Hà Nội lúc 09:20 và hạ cánh tại Hồng Kông lúc 12:05 giờ địa phương. Khung giờ này giúp hành khách từ Hà Nội có thể đến Hồng Kông vào đầu giờ trưa, phù hợp với những chuyến công tác ngắn ngày, kỳ nghỉ cuối tuần hoặc hành trình khám phá thành phố.

Những hành khách của Sun PhuQuoc Airways trên chuyến bay đầu tiên kết nối Hà Nội - Hong Kong.

Ở chiều ngược lại, chuyến 9G531 rời Hồng Kông lúc 13:05 và đến Hà Nội lúc 14:00, tạo thêm thuận tiện cho du khách Hồng Kông khi có thể bắt đầu hành trình tại Hà Nội từ đầu giờ chiều, sau đó tiếp tục khám phá các điểm đến phía Bắc.

Đường bay phục vụ nhiều nhu cầu di chuyển, từ du lịch, công tác, thăm thân, học tập đến MICE và giao thương. Cùng với đường bay Phú Quốc - Hồng Kông đang khai thác, SPA hiện mang đến thêm một lựa chọn để du khách tiếp cận Việt Nam qua hai điểm đến là Hà Nội và Phú Quốc, đồng thời thuận tiện kết hợp hành trình khám phá miền Bắc và Đảo Ngọc.

Quầy làm thủ tục của Sun PhuQuoc Airways tại Cảng HKQT Nội Bài.

Nhân dịp khai trương đường bay, từ 08/9 đến 03/10/2026, SPA triển khai giá vé ưu đãi cho 4 chuyến bay đầu tiên khởi hành các ngày 30/9, 01/10, 02/10 và 03/10/2026 với mức giá từ 1.526.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí và phụ thu).

Chị Nguyễn Thanh Hằng (Đống Đa, Hà Nội), một trong những hành khách đầu tiên trên đường bay, chia sẻ: “Hồng Kông là điểm đến quen thuộc và lần này là chuyến đi thứ ba của vợ chồng mình. Mình chọn Sun PhuQuoc Airways vì thích dịch vụ của hãng, từ đội ngũ tiếp viên nhiệt tình đến trải nghiệm chu đáo trên tàu bay. Khung giờ sáng rất phù hợp vì đến nơi vẫn còn gần trọn một ngày để khám phá. Cảm giác hời gấp ba: giá vé, trải nghiệm và thời gian tận hưởng điểm đến.”

Trải nghiệm “Resort in the Sky” và đặc quyền hệ sinh thái

Trên đường bay Hà Nội - Hồng Kông, SPA cung cấp dịch vụ full-service với 23kg hành lý ký gửi và suất ăn trong giá vé. Hành khách được chào đón bởi hương thơm La Festa đặc trưng, được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, cùng khoang cabin thế hệ mới và hệ thống giải trí không dây IFE hiện đại. Du khách quốc tế đủ điều kiện còn được hãng tặng eSIM 5GB miễn phí qua chương trình “Chạm Việt Nam, Kết Nối Ngay!” để duy trì kết nối ngay khi đặt chân tới Việt Nam.

Hành khách làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Hong Kong.

Giá trị của hành trình tiếp tục được nối dài với Sun Signature. Hội viên được hưởng các đặc quyền như sử dụng Sun Executive Lounge, ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên hành lý và nhiều quyền lợi trong hệ sinh thái Sun Group; đồng thời tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để đổi vé thưởng, hành lý và chỗ ngồi.

Hành khách nhận quà chào mừng chuyến bay.

Hà Nội - Hồng Kông là đường bay quốc tế thứ 11 của SPA, tiếp nối mạng bay đến Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông (từ Phú Quốc), Singapore, Bangkok, Thành Đô và Kuala Lumpur. Năm 2026, SPA sẽ mở rộng mạng bay quốc tế với nhiều đường bay mới tới Ấn Độ, Nga, Kazakhstan và các thị trường khác trong khu vực.

Sun PhuQuoc Airways sẽ nâng quy mô đội bay lên 33 tàu trong năm 2026.

Cũng trong năm 2026, hãng dự kiến nâng quy mô đội bay lên 33 tàu, gồm 5 tàu thân rộng Airbus A330 lần lượt đưa vào khai thác từ tháng 9/2026, nền tảng để SPA tiếp tục củng cố mạng kết nối quốc tế và từng bước hiện thực hóa chiến lược “Rise to the World”.

Tùng Dương (LN)