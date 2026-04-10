Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Thua tiếc nuối trên chấm phạt đền, Đông Á Thanh Hóa trắng tay tại sân Hàng Đẫy

Hoàng Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 10/4, trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa đã nhận thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 18 V-League 2025/2026, trong một trận đấu mà đội bóng xứ Thanh đã chơi đầy nỗ lực nhưng thiếu một chút may mắn ở những thời điểm quyết định.

Thua tiếc nuối trên chấm phạt đền, Đông Á Thanh Hóa trắng tay tại sân Hàng Đẫy

Tối 10/4, trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa đã nhận thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 18 V-League 2025/2026, trong một trận đấu mà đội bóng xứ Thanh đã chơi đầy nỗ lực nhưng thiếu một chút may mắn ở những thời điểm quyết định.

Thua tiếc nuối trên chấm phạt đền, Đông Á Thanh Hóa trắng tay tại sân Hàng Đẫy

Văn Tùng (áo vàng) bỏ lỡ cơ hội ở những phút đầu trận.

Ngay từ những phút đầu, thế trận diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt. Thanh Hóa nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 11, từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được căng ngang thuận lợi nhưng rất tiếc cú dứt điểm của Văn Tùng không thể đánh bại hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel với lợi thế sân nhà nhanh chóng đáp trả bằng những tình huống bóng bổng và các pha dứt điểm từ xa. Đáng chú ý, đội chủ nhà hai lần đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa trong hiệp 1, nhưng đều không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR, do lỗi trước đó của các cầu thủ áo lính.

Thua tiếc nuối trên chấm phạt đền, Đông Á Thanh Hóa trắng tay tại sân Hàng Đẫy

Thể Công Viettel bị VAR từ chối bàn thắng trong hiệp 1.

Thanh Hóa cũng có cơ hội rõ ràng nhất ở phút 39 khi Rimario thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng, dù cả hai đội đều tạo ra những tình huống đáng chú ý.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel gia tăng sức ép và liên tục dồn bóng về phía phần sân Thanh Hóa. Thủ môn Y Êli Niê đã có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội khách đứng vững trước hàng loạt cơ hội của đối phương.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 72. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trung vệ Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Pedro Henrique không mắc sai lầm nào, dù thủ môn Y Êli Niê đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thua tiếc nuối trên chấm phạt đền, Đông Á Thanh Hóa trắng tay tại sân Hàng Đẫy

Pedro Henrique cởi áo ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Hoài Thương)

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng. Phút 86, Thanh Hóa suýt có bàn gỡ khi thủ môn Văn Việt và Pedro Henrique phối hợp thiếu ăn ý, nhưng rất may cho đội chủ nhà bóng lại đi ra ngoài khung thành.

Từ phút 90 trở đi, trận đấu liên tiếp bị gián đoạn bởi các pha va chạm và tranh cãi. Trọng tài phải tham khảo VAR ở phút 90+4 sau tình huống Thanh Nam bị cho là phạm lỗi nguy hiểm với Wesley, nhưng không có thẻ đỏ nào được rút ra cho cầu thủ Thanh Hóa.

Cao trào đến ở phút 90+9 khi HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng gay gắt, thậm chí ném bảng tên xuống sân.

Thua tiếc nuối trên chấm phạt đền, Đông Á Thanh Hóa trắng tay tại sân Hàng Đẫy

Đông Á Thanh Hoá thua trận đầy tiếc nuối trên sân Hàng Đẫy.

Chung cuộc, Đông Á Thanh Hóa chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1 trên sân Hàng Đẫy. Dù trắng tay, nhưng màn trình diễn kiên cường, đặc biệt là sự chắc chắn nơi hàng thủ và phong độ ấn tượng của thủ môn Y Êli Niê vẫn là điểm sáng đáng ghi nhận. Đây sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hướng tới những trận đấu quan trọng tiếp theo trong cuộc đua trụ hạng.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Đông Á Thanh Hóa #Mai Xuân Hợp #Xứ Thanh #Viettel #Trận đấu #Đội bóng #Thất bại #Thủ môn #Quyết định #May mắn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh