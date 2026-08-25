Thủ tướng Tây Ban Nha triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia về khủng hoảng di cư tại Ceuta

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Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm đánh giá tình hình và phối hợp các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, trong bối cảnh chính quyền địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục tình hình bình thường.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia về khủng hoảng di cư tại Ceuta. Ảnh: Euronews.

Hội đồng sẽ họp tại Cung điện Moncloa ở thủ đô Madrid, trước phiên họp đầu tiên của Chính phủ Tây Ban Nha sau kỳ nghỉ Hè, để đánh giá tình hình và thống nhất các biện pháp xử lý.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người đã nhập cảnh vào Ceuta, trong đó khoảng 70.000 người sau đó đã trở về Maroc. Tuy nhiên, ông Miguel Ángel Pérez Triano, đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta, ngày 24/8 thừa nhận Ceuta vẫn “còn rất xa” mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

Sau cuộc gặp với các quan chức thuộc Lữ đoàn Nhập cư và Biên giới của Cảnh sát Quốc gia, ông Pérez Triano cho biết chính quyền đã mở thêm các cơ sở hỗ trợ nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi từ chức, cho rằng rời nhiệm sở giữa lúc cuộc khủng hoảng đang diễn ra sẽ là “hành động hoàn toàn vô trách nhiệm và hèn nhát”.

Trong khi đó, Đảng Nhân dân (PP) đối lập ngày 24/8 tiếp tục gây sức ép với Chính phủ, yêu cầu điều thêm cán bộ phụ trách vấn đề di cư tới Ceuta để đẩy nhanh quá trình hồi hương.

Người di cư ở Ceuta sau làn sóng vượt biên ồ ạt từ Maroc. Ảnh: EPA.

Người phát ngôn PP Borja Sémper cho rằng cần triển khai “tất cả các đơn vị di trú cần thiết” và tổ chức làm việc 3 ca mỗi ngày để giải quyết hồ sơ của những người di cư còn ở lại Ceuta. Ông nhấn mạnh việc xử lý hồi hương không thể được tiến hành như trong điều kiện bình thường, bởi đây là tình huống đặc biệt. Theo ông, cần huy động đủ nhân lực trong thời gian cần thiết để đưa toàn bộ những người di cư đủ điều kiện trở về Maroc càng sớm càng tốt.

Cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha và cựu Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell chỉ trích phản ứng của châu Âu trước làn sóng người di cư vào Ceuta là “mang tính hoảng loạn, thái quá và vô lý”. Ông cho rằng các nước EU đã không thể hiện tinh thần đoàn kết với Tây Ban Nha. Ông kêu gọi Madrid thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Brussels, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính sách di cư của Tây Ban Nha là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.