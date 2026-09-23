Tổng thống Erdogan gặp người đồng cấp Ba Lan, thúc đẩy hợp tác và thảo luận về Ukraine, Gaza

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/9 gặp người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki tại New York, thảo luận quan hệ song phương, hợp tác thương mại và quốc phòng, cùng các diễn biến tại Ukraine và Gaza. Cuộc gặp diễn ra bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo Cơ quan Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ba Lan cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng thống Erdogan cho rằng hai nước cần tăng cường các bước nhằm mở rộng thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng. Đây là một trong những nội dung được Ankara nhấn mạnh trong quan hệ với Warsaw trong thời gian gần đây.

Về Ukraine, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực góp phần thúc đẩy chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời tìm cách bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen. Trước đó, trong các cuộc tiếp xúc tại New York, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh yêu cầu các bên có trách nhiệm nhằm duy trì an toàn hàng hải, trong bối cảnh Ankara bày tỏ quan ngại về các tàu thương mại hoạt động tại Biển Đen bị nhắm mục tiêu.

Liên quan tình hình Gaza, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm hướng tới hòa bình và ổn định. Quan điểm này cũng được ông nêu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi duy trì nền tảng cho giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel - Palestine.

Tổng thống Erdogan cũng mời Tổng thống Nawrocki tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP31, dự kiến diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 11 tới. Reuters cho biết COP31 sẽ được tổ chức tại Antalya từ ngày 9-20/11/2026.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ba Lan được thúc đẩy trên nền tảng hợp tác lâu dài. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ba Lan gia nhập NATO năm 1999, trong khi Ba Lan ủng hộ tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nước nâng quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2009.

Vân Bình