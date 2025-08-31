Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Đêm 30/8, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Trung Quốc. (Ảnh: DƯƠNG GIANG - TTXVN)

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Trung Quốc có Bộ trưởng Giao thông vận tải Lưu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Dụ Văn Lâm; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị và phát triển ở khu vực và trên thế giới thời gian qua xuất hiện một số các yếu tố không thuận lợi, bất ổn định, thậm chí ở cả khu vực châu Á, với chủ đề “Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững”, Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng lần này sẽ là cơ hội để những người đứng đầu Chính phủ các quốc gia thành viên của SCO cũng như những nhà lãnh đạo khách mời như Việt Nam có thể chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững - một lĩnh vực mà các thành viên SCO ngày càng quan tâm, là một yếu tố nền tảng để bảo đảm cho an ninh và phát triển lâu dài của khu vực châu Á cũng như trên thế giới.

Trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thực chất về kinh tế-thương mại -đầu tư, các dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược.

Các cuộc trao đổi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ góp phần tăng cường trao đổi chiến lược, tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược và tìm ra giải pháp để xử lý các khác biệt, bất đồng còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước và qua đó tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (ngày 18/1/1950-18/1/2025), hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt: Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15/1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14-15/4/2025), là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và là lần thứ 2 trong cùng một nhiệm kỳ Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (ngày 24-26/6/2025).

Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Về thương mại: năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc). Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc cả năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD (tăng 19,3%); trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 61,2 tỷ USD (giảm 0,2%), nhập khẩu 144 tỷ USD (tăng 30,2%), nhập siêu 82,8 tỷ USD (tăng 67,9%). Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3%); trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 35,02 tỷ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỷ USD (tăng 27,1%), nhập siêu 66,4 tỷ USD (tăng 41,1%).

Về đầu tư: Năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 955 dự án, chiếm 28,3%; đứng thứ 3 về tổng số vốn đăng ký với 4,73 tỷ USD (sau Singapore và Hàn Quốc), tăng 3,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD (sau Singapore), tăng 41,6%.

Về du lịch: Năm 2024 ta đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2025, ta đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.