Mỹ - Nhật chuẩn bị thượng đỉnh: Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Washington vào tháng 3 tới.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington, trong chuyến thăm căn cứ hải quân Yokosuka của Mỹ tại Yokosuka, Nhật Bản, ngày 28 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 5/2, ông Trump viết: “Tôi mong được chào đón Thủ tướng Takaichi tới Nhà Trắng vào ngày 19/3.”

Nhắc lại chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ cho biết ông “rất ấn tượng” với bà Takaichi, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ về an ninh quốc gia, cũng như về một “Thỏa thuận Thương mại” mà ông mô tả là rất quan trọng và mang lại lợi ích lớn cho cả hai nước.

Ông Trump cũng đề cập tới cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày 8/2, khẳng định sự ủng hộ “hoàn toàn và tuyệt đối” đối với bà Takaichi. Trước đây, ông Trump từng bày tỏ ủng hộ các ứng cử viên trong những cuộc bầu cử bên ngoài nước Mỹ, song việc một tổng thống Mỹ công khai thể hiện lập trường đối với một cuộc bầu cử tại Nhật Bản được xem là hiếm thấy.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, Đảng Dân chủ Tự do do bà Takaichi lãnh đạo nhiều khả năng giành được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026.

Bà Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, hiện đang tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri cho các kế hoạch chi tiêu gây lo ngại trong giới đầu tư, cũng như việc tăng cường năng lực quốc phòng - động thái có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Các cuộc thăm dò gần đây của Nikkei, Yomiuri và Mainichi cho thấy, Đảng Dân chủ Tự do do bà Takaichi lãnh đạo nhiều khả năng giành được đa số tuyệt đối; cùng với đối tác liên minh, đảng này có thể giành khoảng 300 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

