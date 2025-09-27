Thủ tướng Israel chỉ trích gay gắt các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích gay gắt các nước phương Tây vì công nhận Nhà nước Palestine. Đây được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất của ông Netanyahu trước làn sóng công nhận Palestine lan rộng trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh:Ynetnews.

Ông Netanyahu nêu đích danh lãnh đạo Pháp, Anh, Úc, Canada cùng một số nước khác, cáo buộc họ “vô điều kiện công nhận Palestine” sau vụ tấn công ngày 7/10/2023. Ông cảnh báo động thái này gửi đi tín hiệu sai lầm rằng bạo lực có thể mang lại lợi thế chính trị.

Trong bài phát biểu bằng tiếng Hebrew, ông khẳng định Israel không quên các con tin ở Gaza, cho biết đã lắp loa gần biên giới để phát đi thông điệp trấn an và cam kết tiếp tục chiến dịch cho đến khi “tàn dư cuối cùng” của Hamas bị tiêu diệt. Ông đồng thời bác bỏ lệnh bắt giữ của Tòa Hình sự Quốc tế, gọi đây là “cáo buộc sai sự thật về tội diệt chủng”.

Bài phát biểu diễn ra tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuy nhiên, hàng trăm nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu, nhằm phản đối sự hiện diện của Israel tại diễn đàn quốc tế này. Phong trào Hamas tuyên bố việc các phái đoàn rời khỏi hội trường trước bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu là minh chứng cho “sự cô lập” mà Israel đang phải đối mặt vì cuộc chiến ở Gaza.

Trong diễn biến liên quan, trong cuộc gặp tại New York, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã thúc giục Thủ tướng Israel Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Trong khi đó trên thực địa, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, cho thấy quyết tâm chiếm giữ đô thị lớn nhất của người Palestine ở dải Gaza bất chấp cảnh báo và phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: AFP, Euronews, CNN