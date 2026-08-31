Thủ tướng Iceland: Không tiếp tục thúc đẩy đàm phán gia nhập EU trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện nay

Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir ngày 30/8 cho biết chính phủ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu ý dân và sẽ không tiếp tục thúc đẩy đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện nay.

Thủ tướng Kristrun Frostadottir hoan nghênh tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Ảnh: AFP.

Ngày 29/8, Iceland tổ chức trưng cầu ý dân về việc có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Kết quả cuối cùng do đài truyền hình công cộng RUV công bố cho thấy 52,8% cử tri bỏ phiếu “Không” và 47,2% bỏ phiếu “Có”. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 82,5%, cao hơn mức 80,2% trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2024.

Thủ tướng Kristrun Frostadottir hoan nghênh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao tại một cuộc họp báo ở Reykjavik và cho biết chính phủ của bà sẽ tôn trọng và thực hiện kết quả trưng cầu ý dân. Bà Frostadottir nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực bảo vệ lợi ích của Iceland. Tôi không coi đây là một bước lùi. Nếu có, đây là một bước tiến, bởi kết quả đã xác nhận mong muốn của đa số các đảng trong Quốc hội và người dân về việc tiếp tục hợp tác với Liên minh châu Âu”.

Bà Frostadottir cho biết vấn đề gia nhập EU sẽ không được đưa ra xem xét trở lại dưới thời chính phủ hiện nay. Thay vào đó, chính phủ sẽ tập trung tăng cường hợp tác với EU trên cơ sở các thỏa thuận hiện có, đồng thời củng cố vị thế của Iceland trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).

Tuy nhiên chính phủ Iceland chưa cho biết liệu có chính thức rút đơn xin gia nhập EU được nộp từ năm 2009 sau cuộc trưng cầu ý dân hay không. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Iceland chưa cho biết liệu có chính thức rút đơn xin gia nhập EU được nộp từ năm 2009 sau cuộc trưng cầu ý dân hay không. Thủ tướng Frostadottir nói: “Chúng tôi sẽ tham vấn Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về cách thức tốt nhất để khép lại chương này. Tại thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định chắc chắn nào về vấn đề đó”.

Iceland nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan vào năm 2010. Năm 2013, sau khi một chính phủ có lập trường hoài nghi EU lên nắm quyền, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ. Tháng 12/2024, chính phủ Iceland hiện nay, do bà Frostadottir làm Thủ tướng, lên nắm quyền và cam kết tổ chức trưng cầu ý dân trước năm 2027 để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không.

Thanh Vân

Nguồn: Aa, Tân Hoa Xã.