Thủ tướng Bulgaria: Máy bay quân sự Mỹ chỉ bay tới các nước NATO để tập trận

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev mới đây cho biết, hai máy bay tiếp dầu quân sự Mỹ đang triển khai tại căn cứ không quân Bezmer chỉ thực hiện các chuyến bay tới các nước NATO để phục vụ hoạt động huấn luyện và tập trận, đồng thời khẳng định Bulgaria hiện không đối mặt với mối đe dọa an ninh trực tiếp từ Iran.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, máy bay quân sự Mỹ từ căn cứ Bezmer chỉ bay tới các nước NATO để tập trận. Ảnh: Balkan Insight.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Sofia, ngày 24/8, ông Radev cho biết các máy bay Mỹ “chưa thực hiện bất kỳ chuyến bay nào về phía nam”. Theo ông, những chuyến bay được thực hiện từ căn cứ Bezmer đều hướng tới các quốc gia NATO ở phía bắc và phía tây Bulgaria để tham gia các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại về khả năng Bulgaria trở thành mục tiêu sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo các quốc gia không nên cho phép lãnh thổ, căn cứ hoặc cơ sở quân sự của mình bị sử dụng cho các hoạt động mà Tehran coi là bất hợp pháp.

Khi được hỏi liệu Bulgaria có nguy cơ bị Iran nhắm tới hay không, ông Radev cho rằng những vấn đề liên quan đã được xem xét và khẳng định ông không tin Bulgaria đang phải đối mặt với mối đe dọa.

Máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Được biết, trước đó ngày 22/7, Quốc hội Bulgaria phê chuẩn kế hoạch cho phép Mỹ triển khai tối đa tám máy bay tiếp dầu KC-135 cùng phi hành đoàn, khoảng 250 quân nhân và các thiết bị hỗ trợ tại căn cứ không quân Bezmer. Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ được triển khai từ ngày 24/7 đến 1/10 nhằm hỗ trợ các hoạt động của Washington tại Trung Đông.

Sự hiện diện của các máy bay tiếp dầu KC-135 có ý nghĩa đáng kể đối với hoạt động không quân, bởi loại máy bay này cho phép tiếp nhiên liệu trên không, giúp các chiến đấu cơ duy trì thời gian hoạt động lâu hơn và mở rộng tầm hoạt động mà không cần hạ cánh để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Radev, các máy bay Mỹ hiện đóng tại Bulgaria chỉ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tập trận với các đồng minh NATO ở phía bắc và phía tây, chứ chưa bay về phía nam.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.