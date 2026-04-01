Thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc từ 1/4

Từ ngày 1/4/2026, cuộc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm thu thập đầy đủ, chính xác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 01/4/2026 đến hết ngày 15/5/2026; số liệu sơ bộ sẽ công bố vào tháng 6/2026 và kết quả chính thức dự kiến công bố vào tháng 12/2026. Ảnh:baochinhphu.vn

Đây là cuộc điều tra thống kê quan trọng trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Nội vụ chủ trì, tập trung thu thập thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp; tình hình lao động, trình độ nhân lực; cũng như kết quả thu, chi của các đơn vị.

Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng phiếu điều tra điện tử trên hệ thống trực tuyến. Các đơn vị được cấp tài khoản để kê khai theo mẫu webform, bảo đảm thuận tiện, đồng bộ và chính xác.

Thời gian kê khai, thu thập dữ liệu kéo dài đến hết ngày 15/5/2026. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng mục đích, nội dung, phương pháp điều tra; bảo đảm số liệu trung thực, đầy đủ, có kiểm chứng và giữ bí mật thông tin theo quy định.

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hành chính, sự nghiệp; phục vụ xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu cung cấp, không để xảy ra tình trạng kê khai hình thức hoặc sai lệch thực tế.

NDS