Thủ môn Bùi Tiến Dũng phẫu thuật thành công; MU nhận tin dữ về Mainoo

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Giải Vô địch Vovinam Thế giới 2025; HLV Arne Slot ví Liverpool - Man City như “El Clasico” của nước Anh; Cristiano Ronaldo định tham gia mua lại cổ phần của MU?... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/11).

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Giải Vô địch Vovinam Thế giới 2025

Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8 năm 2025 tại Bali (Indonesia) quy tụ hơn 600 VĐV đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 45 nội dung thi quyền và đối kháng.

Vovinam Việt Nam giành ngôi Nhất toàn đoàn tại giải Vô địch Thế giới 2025.

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành ngôi đầu toàn đoàn. Trong đó, Vovinam Thanh Hóa đóng góp thành tích ấn tượng với 2 tấm HCV của Lê Thị Hiền và Lê Thị Thương.

Bên lề giải đấu, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á cũng diễn ra, bầu ông Ou Ratana (Campuchia) làm Chủ tịch và thống nhất chọn Campuchia đăng cai Giải Vô địch Vovinam châu Á 2026.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới, góp phần mở rộng ảnh hưởng của Vovinam Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng phẫu thuật thành công, nghỉ thi đấu hết mùa

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trải qua ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước thành công sau chấn thương gặp phải trong trận Đà Nẵng thua Thể Công Viettel 1-2 ngày 20/10. Vợ anh, người mẫu Dianka Zakhidova, chia sẻ hình ảnh chồng trong bệnh viện và gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm, động viên.

Vợ Bùi Tiến Dũng chia sẻ ảnh sau phẫu thuật của thủ môn sinh năm 1997. (Ảnh: FBNV)

Dự kiến, Tiến Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025/26 để tập trung hồi phục. Trong thời gian anh vắng mặt, HLV Đức Tuấn sẽ trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Phan Văn Biểu.

Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương ở trận gặp Thể Công Viettel.

Dù chấn thương nặng, tinh thần lạc quan của Tiến Dũng cùng sự đồng hành của vợ giúp người hâm mộ tin tưởng vào ngày anh trở lại mạnh mẽ hơn.

HLV Arne Slot ví Liverpool - Man City như “El Clasico” của nước Anh

Trước thềm đại chiến vòng 11 Ngoại hạng Anh, HLV Arne Slot nhận định cuộc so tài giữa Liverpool và Man City có sức hút chẳng khác gì “El Clasico” Real Madrid - Barca.

HLV của Liverpool bày tỏ sự ngưỡng mộ với Pep Guardiola.

Nhà cầm quân người Hà Lan bày tỏ sự ngưỡng mộ với Pep Guardiola, người chuẩn bị cán mốc 1.000 trận huấn luyện, đồng thời khẳng định ông luôn yêu thích cách các đội bóng của Pep chơi cống hiến, không tiểu xảo hay câu giờ.

Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Liverpool của Slot đang dần tìm lại phong độ với 2 chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid. Đội bóng vùng Merseyside cũng nhận tin vui khi tân binh Alexander Isak trở lại tập luyện, dù HLV Slot cho rằng tiền đạo này cần thêm thời gian lấy lại cảm giác.

Ông cũng lên tiếng bảo vệ Florian Wirtz, khẳng định cầu thủ người Đức sẽ sớm thể hiện giá trị ở Liverpool.

MU nhận tin dữ về Mainoo trước đại chiến với Tottenham

Manchester United nhận tin không vui khi tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo dính chấn thương trong buổi tập và sẽ vắng mặt ở trận gặp Tottenham tại vòng 11 Premier League. Theo The Times, dù chấn thương không nghiêm trọng, HLV Ruben Amorim quyết định cho Mainoo nghỉ để tránh rủi ro.

Mainoo vắng mặt đại chiến Tottenham - MU.

Đây là tổn thất với cá nhân cầu thủ 19 tuổi, người đang nỗ lực tìm lại suất đá chính sau thời gian ít được ra sân (9 trận, 268 phút). Việc thiếu cơ hội thi đấu cũng khiến anh bị loại khỏi đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel.

Trước thềm trận cầu tâm điểm, Tottenham đang hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Copenhagen, trong khi MU giữ chuỗi 4 trận bất bại nhưng chưa thắng Spurs ở 7 lần đối đầu gần nhất.

Tin vắn nổi bật: Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong ở lượt đi vòng 3 World Cup cờ vua 2025 dù cầm quân đen. Chiến thắng giúp anh rộng cửa vào vòng 4, chỉ cần hòa ở lượt về là giành quyền đi tiếp. Báo chí Anh đưa tin Cristiano Ronaldo có thể tham gia mua lại cổ phần của MU. Với khối tài sản hơn 1 tỷ USD và tham vọng sở hữu CLB lớn, CR7 được xem là ứng viên tiềm năng giúp “Quỷ đỏ” tái cấu trúc và hồi sinh thương hiệu. MU giành cú đúp giải thưởng tháng 10 Ngoại hạng Anh khi HLV Ruben Amorim được vinh danh HLV hay nhất, còn Bryan Mbeumo là Cầu thủ xuất sắc nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng lịch sử trước Liverpool tại Anfield.

HS