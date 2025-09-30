Hotline: 0822.173.636   |

Thót tim tình huống giải cứu 2 người dân bị cô lập ở xã Minh Sơn

Hà Phương (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Vào khoảng 13h ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Minh Sơn về việc một hộ dân đang bị nước lũ dâng cao cô lập tại thôn Minh Liên, xã Minh Sơn (gần bờ sông Cầu Chày).

Clip lực lượng chức năng cứu hộ thành công 2 người dân trong dòng nước lũ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Minh Sơn và chính quyền địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Dù nước dâng cao, chảy xiết, nhưng sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được 2 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng công an đưa người dân bị cô lập vào vùng an toàn.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.

Hà Phương (CTV)

