Thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo BNC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo BNC (Business Coin). Những người từng tham gia đầu tư đồng tiền ảo này trong giai đoạn 2017-2018 được đề nghị sớm liên hệ cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo BNC (Business Coin), xảy ra từ năm 2017 đến năm 2018 tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2017, Vũ Đức Tình (SN 1981, trú TP Hồ Chí Minh), cùng các đối tượng liên quan đã phát hành trái phép đồng tiền ảo BNC với số lượng 100 triệu BNC, đưa ra thông tin đồng tiền này sẽ liên tục tăng giá, thậm chí quảng bá đến năm 2025 mỗi BNC có thể đạt giá trị 25.000 USD nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Để mở rộng mạng lưới, vào tháng 10 và 11/2017, Vũ Đức Tĩnh cùng đồng bọn đã thành lập doanh nghiệp, xây dựng các website giới thiệu đồng tiền ảo BNC, mở văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm quảng bá, kêu gọi người dân góp vốn đầu tư.

Tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018, nhiều người đã bỏ tiền mua đồng tiền ảo BNC và bị chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện PC02 Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vũ Đức Tình cùng các đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những cá nhân đã đầu tư tiền ảo BNC và bị chiếm đoạt tài sản trong vụ án trên cần đến trình báo, làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Thiếu tá Nguyễn Hồng Thành, Điều tra viên PC02 Công an tỉnh Nghệ An qua số điện thoại 0973.717.598 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

LP