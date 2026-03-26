Thông báo thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh thông báo thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-KV7 ngày 18/03/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh.

Địa chỉ: Thôn 2 , xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Mã Số thuế: 2800990649

Số điện thoại: 0973506014

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động số 36/NH-GP ngày 9/5/2026 ( Đã được sửa đổi, bổ sung) của Giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 7 cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh như sau:

Sửa đổi vốn Điều lệ tại mục 3: 8.124.668.848đ ( Tám tỷ, một trăm hai bốn triệu, sáu trăm sau mươi tám nghìn, tám trăm bốn mươi tám đồng)

Trân trọng thông báo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Thị Hảo