Thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Trường

Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Trường thông báo về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật các TCTD số 32/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-KV7 ngày 22/4/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 về việc sửa đổi nội dung hoạt động và vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Trường;

- Căn cứ Điều lệ Quỹ tín dụng nhân Hoằng Trường; Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2026.

1. Địa chỉ trụ sở chính:

- Thôn 1, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa

2. Sửa đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ là: 5.868.247.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)

Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Trường cam kết các thông tin công bố trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Giám đốc: Lê Văn Tính