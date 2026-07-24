Thời tiết ngày 24/7: Mưa lớn bao trùm Bắc Bộ, nhiều nơi cần đề phòng mưa đá

Từ sáng sớm 24/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa dông gia tăng về chiều và đêm; Nam Trung Bộ duy trì nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác.

Từ sáng sớm 24/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong sáng sớm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 24/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 25/7, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 24/7 trên cả nước như sau:

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Từ Liêm, Tây Hồ, Thượng Cát, Thư Lâm, Ngọc Hà, Giảng Võ...

Cảnh báo vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã trên, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ C. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc khu vực chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Gió tây nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Gió tây nam cấp 2-3.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Gió tây nam cấp 2-3.Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông tại các khu vực trên có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng thêm nguy cơ mưa đá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin sáng sớm nay (24/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Từ 48-72 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 15-20km/h và cường độ có xu hướng giảm dần.

Trên biển, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên biển, ngày và đêm 24/7, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông và phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo ngày và đêm 25/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-ngay-247-mua-lon-bao-trum-bac-bo-nhieu-noi-can-de-phong-mua-da-post1125962.vnp