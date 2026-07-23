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Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 8 giờ ngày 23/7.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

7 giờ ngày 24/7

Tây tây bắc, 25- 30km/giờ và có khả năng mạnh thêm

18,0N-124,2E; cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía đông

Cấp 7, giật cấp 9

7 giờ ngày 25/7

Tây tây bắc, khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão

20,7N-119,4E; trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông

Cấp 8, giật cấp 10

Vĩ tuyến 18,5 0N22,5 0N; phía đông kinh tuyến 117,5 0E

Cấp 3: vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông

Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (bão) từ 48 đến 72 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Từ đêm 24/7, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2- 4m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Báo Nhân Dân

Từ khóa:

#Áp thấp nhiệt đới #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #khu vực Bắc biển Đông #Vùng biển #Philippines #Tây bắc #Sức gió mạnh nhất #Quốc gia #Tốc độ #Tàu thuyền

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